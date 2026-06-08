John Ternus Mulai Menjadi Sorotan

WWDC 2026 juga memiliki arti penting dari sisi kepemimpinan perusahaan. John Ternus, yang akan menjadi CEO Apple berikutnya, mulai mengambil peran yang lebih menonjol dalam narasi publik perusahaan. Bagi investor, hal ini merupakan sinyal penting karena pasar akan semakin menilai tidak hanya produk Apple, tetapi juga gaya komunikasi dan visi strategis pemimpin berikutnya.

WWDC Terakhir Tim Cook Sebagai CEO

Konferensi tahun ini memiliki nilai simbolis karena menjadi WWDC terakhir Tim Cook sebagai CEO Apple. Meskipun Apple berupaya menunjukkan kesinambungan strategi perusahaan, investor kemungkinan mengharapkan tim manajemen baru mampu memberikan respons yang lebih kuat terhadap perkembangan pesat dalam persaingan AI.

macOS “Golden Gate” dan Penyempurnaan Liquid Glass

Apple memperkenalkan macOS 27 “Golden Gate” bersamaan dengan pembaruan pada bahasa desain Liquid Glass. Perubahan yang dihadirkan terlihat lebih bersifat evolusioner daripada revolusioner, meskipun Apple menyoroti peningkatan responsivitas, performa, dan opsi kustomisasi di seluruh ekosistemnya.

Siri AI Menjadi Fokus Utama

Pengumuman paling penting adalah perubahan merek Siri menjadi Siri AI serta hadirnya pengalaman asisten digital yang lebih percakapan. Apple ingin memposisikan Siri sebagai alat AI yang praktis, mampu memahami konteks pribadi pengguna, berinteraksi dengan aplikasi, serta memproses teks dan konten visual dengan lebih efektif.

Apple Intelligence Tetap Menjadi Inti Strategi

Apple semakin memperkuat branding Apple Intelligence dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meninggalkannya. Perusahaan terus menekankan privasi, perlindungan data pribadi, dan integrasi mendalam dengan sistem operasi sebagai pembeda utama. Meski demikian, investor tampaknya masih menantikan peta jalan AI yang lebih agresif.

Saham Apple Turun Meski Banyak Pengumuman Baru

Reaksi awal pasar terhadap pengumuman tersebut relatif terbatas. Saham Apple sempat menguat setelah pembukaan perdagangan, namun berbalik melemah selama presentasi keynote berlangsung. Pada tahap ini, investor tampaknya belum melihat alasan yang cukup kuat untuk menempatkan Apple sebagai salah satu pemimpin utama dalam gelombang AI saat ini.

Produk dan Fitur Baru Apa Saja yang Diumumkan?

Siri AI menjadi pembaruan produk paling penting, dengan Apple menjanjikan asisten yang lebih percakapan dan mampu memahami konteks pengguna, aplikasi, teks, serta gambar dengan lebih baik.

Siri akan mendapatkan aplikasi khusus untuk iPad dan Mac, memungkinkan pengguna meninjau kembali percakapan serta hasil pencarian sebelumnya.

Apple memperkenalkan generasi baru Apple Foundation Models yang dirancang untuk memahami suara, teks, dan gambar sekaligus terintegrasi lebih dalam dengan sistem operasi.

Aplikasi Passwords akan memperoleh agen AI yang mampu memperbarui atau memperbaiki kata sandi yang dianggap tidak aman secara otomatis.

Apple meningkatkan fitur pencarian di perangkat melalui indeks Spotlight yang dibangun ulang, yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi pencarian di seluruh sistem, termasuk aplikasi Mail.

Perusahaan juga memperkenalkan fitur keamanan anak dan kontrol orang tua yang baru, termasuk kontrol akses aplikasi, manajemen waktu layar, dan alat persetujuan situs web.

Liquid Glass akan mendapatkan lebih banyak opsi kustomisasi, termasuk pengaturan transparansi yang dapat disesuaikan serta peningkatan pada tampilan teks, toolbar, dan responsivitas secara keseluruhan.

macOS 27 “Golden Gate” tampaknya menjadi kelanjutan evolusi ekosistem Apple dibandingkan sebuah terobosan produk besar.

iOS 27 akan tetap mendukung model iPhone 11, memperpanjang usia perangkat Apple yang lebih lama sekaligus memperkuat strategi ekosistem jangka panjang perusahaan.

Apple (M30)