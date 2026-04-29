Amazon melaporkan hasil kuartal pertama 2026 yang menunjukkan bahwa perusahaan masih mempertahankan posisi operasional yang sangat kuat. Namun, reaksi pasar tetap jelas negatif. Saham turun dalam perdagangan after-hours, menandakan bahwa investor tidak meragukan kualitas bisnis, tetapi kecewa karena tidak adanya akselerasi yang lebih kuat pada segmen pertumbuhan utama.

Pendapatan mencapai $181,5 miliar dibandingkan ekspektasi $177,2 miliar, mencerminkan kinerja yang solid dan ekspansi skala yang berkelanjutan. Laba operasional mencapai $23,85 miliar, jauh di atas perkiraan, sementara margin operasional meningkat menjadi 13,1%, mencerminkan efisiensi bisnis yang terus membaik. Laba per saham mencapai $2,78 dibandingkan ekspektasi $1,62, namun angka ini secara signifikan terdorong oleh keuntungan satu kali dari revaluasi investasi Amazon di Anthropic, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan profitabilitas operasional.

Laporan Keuangan Q1 2026

Pendapatan: $181,5 miliar vs. $177,23 miliar (di atas ekspektasi)

Laba operasional: $23,85 miliar vs. $20,75 miliar (lebih tinggi dari perkiraan)

Margin operasional: 13,1% vs. 11,7% (menunjukkan efisiensi meningkat)

EPS: $2,78 vs. $1,62 (dipengaruhi faktor satu kali)

AWS: $37,59 miliar vs. $36,68 miliar (+28% YoY)

CapEx: $44 miliar dari target sekitar $200 miliar tahun 2026

Segmen Bisnis

Amazon Web Services tetap menjadi pilar utama pertumbuhan dan inti dari narasi AI. Segmen ini menghasilkan pendapatan sekitar $37,6 miliar dengan pertumbuhan 28% YoY, melampaui ekspektasi pasar. Ini juga merupakan pertumbuhan terkuat dalam beberapa kuartal terakhir, mencerminkan permintaan kuat untuk cloud dan layanan berbasis AI. Namun, pertumbuhan ini belum menunjukkan akselerasi signifikan yang diharapkan investor, sehingga membatasi reaksi positif pasar.

Segmen e-commerce tetap menjadi fondasi stabil. Pendapatan dari online store mencapai $64,25 miliar, juga di atas ekspektasi, menunjukkan ketahanan bisnis inti di tengah persaingan yang meningkat. Selain itu, layanan pihak ketiga dan iklan terus tumbuh dua digit, dengan kontribusi profit yang semakin besar.

Belanja Modal dan Outlook

Salah satu elemen paling penting dalam laporan ini adalah skala investasi. Amazon menjalankan salah satu program belanja modal terbesar di sektor teknologi, dengan total CapEx diperkirakan mencapai sekitar $200 miliar pada 2026. Pada Q1 saja, CapEx sudah melampaui $44 miliar, mencerminkan ekspansi agresif data center dan infrastruktur AWS.

Besarnya investasi ini membuat pasar mulai mengalihkan fokus dari kinerja saat ini ke pertanyaan yang lebih penting: seberapa cepat investasi ini dapat menghasilkan percepatan pertumbuhan cloud dan monetisasi AI yang nyata.

Outlook dan Kesimpulan

Amazon tetap menjadi salah satu perusahaan teknologi paling terdiversifikasi dan efisien secara operasional di dunia. Pertumbuhan e-commerce yang stabil, ekspansi iklan, dan kekuatan AWS memberikan fondasi yang kuat untuk ekspansi jangka panjang.

Namun, reaksi pasar menunjukkan bahwa hasil yang kuat saja tidak lagi cukup. Dalam lingkungan dengan ekspektasi tinggi terhadap AI dan cloud, investor kini mencari akselerasi yang jelas, bukan sekadar kinerja solid.

Perusahaan berhasil mencetak hasil yang sangat baik, tetapi gagal memberikan sinyal percepatan yang diharapkan. Hal ini mencerminkan perubahan cara pasar menilai Amazon—bukan lagi sekadar apakah perusahaan mengalahkan ekspektasi, tetapi apakah ia mampu mempercepat pertumbuhan di segmen masa depan.

Pada saat yang sama, skala CapEx menjadi sumber ketidakpastian tambahan. Meskipun strategis, investasi besar ini menimbulkan pertanyaan tentang kecepatan konversi menjadi free cash flow dan profitabilitas yang lebih tinggi dalam jangka menengah.

Dengan demikian, Amazon saat ini berada dalam fase transisi, di mana faktor kunci adalah kecepatan transformasi AWS dalam konteks AI serta kemampuan perusahaan mengubah investasi besar menjadi pertumbuhan pendapatan dan laba yang berkelanjutan.