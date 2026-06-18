Amazon dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan menjual chip kecerdasan buatan (AI) buatannya sendiri kepada operator pusat data eksternal. Langkah ini berpotensi menjadi perubahan besar dalam peta persaingan infrastruktur AI sekaligus meningkatkan tekanan kompetitif terhadap Nvidia.

Berdasarkan laporan yang beredar, inisiatif tersebut akan memperluas model bisnis Amazon saat ini, di mana chip AI miliknya seperti Trainium sebagian besar digunakan secara internal dalam ekosistem Amazon Web Services (AWS). Kini perusahaan disebut sedang mempertimbangkan untuk membuka akses terhadap chip tersebut bagi perusahaan lain yang membangun infrastruktur AI mereka sendiri. Sekilas, langkah ini terlihat sebagai evolusi alami dari strategi ekosistem AWS. Namun implikasinya jauh lebih besar.

Jika Amazon mulai mengomersialisasikan AI accelerator miliknya, perusahaan akan bertransformasi dari penyedia cloud dengan teknologi internal menjadi pesaing langsung di pasar semikonduktor yang saat ini masih didominasi Nvidia.

Perubahan Jangka Panjang dalam Struktur Permintaan AI

Dari sudut pandang Nvidia, ancaman terbesar bukanlah hilangnya pendapatan dalam waktu dekat. Yang lebih penting adalah perubahan fundamental pada struktur permintaan pasar AI dalam jangka panjang.

Model Tradisional Hyperscaler: Selama bertahun-tahun, pertumbuhan luar biasa Nvidia didukung oleh model bisnis yang relatif sederhana. Perusahaan hyperscaler seperti:

Amazon

Microsoft

Google

Meta

berperan sebagai pembeli utama GPU Nvidia dalam jumlah besar, bukan sebagai pesaing langsung. Model tersebut memberikan Nvidia kekuatan harga yang sangat besar sekaligus perlindungan dari tekanan kompetitif.

Era Baru: Pelanggan Sekaligus Pesaing: Masuknya Amazon ke pasar chip AI komersial mempercepat munculnya model yang lebih kompleks. Perusahaan cloud kini tidak hanya menyewakan kapasitas komputasi, tetapi juga mulai:

Merancang chip sendiri.

Memproduksi solusi AI internal.

Berpotensi menjual perangkat keras AI ke pihak ketiga.

Dalam praktiknya, Amazon tidak lagi hanya menjadi pelanggan Nvidia, tetapi juga mulai bergerak menjadi pesaing di sebagian segmen pasar.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Amazon. Secara lebih luas, hyperscaler sedang meningkatkan investasi dalam pengembangan chip internal untuk:

Mengurangi ketergantungan terhadap Nvidia.

Menghindari keterbatasan pasokan GPU.

Menekan biaya infrastruktur AI.

Mengoptimalkan performa untuk kebutuhan spesifik mereka sendiri.

Komersialisasi chip internal merupakan tahap berikutnya dari strategi tersebut. Jika sebelumnya chip hanya digunakan untuk kebutuhan internal, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi tersebut untuk merebut pangsa pasar yang lebih luas.

Posisi Strategis AWS

Divisi chip Amazon saat ini berkembang pesat di bawah AWS.

Perusahaan menjalankan strategi ganda:

Mengembangkan arsitektur chip milik sendiri secara agresif.

Tetap menggunakan GPU Nvidia generasi terbaru.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Amazon belum berniat meninggalkan Nvidia dalam waktu dekat. Sebaliknya, perusahaan sedang membangun alternatif strategis yang dapat memperkuat kemandirian pasokan AI mereka di masa depan.

Bagi investor Wall Street, pertanyaan terpenting saat ini adalah: Apakah langkah ini hanya merupakan bagian dari optimalisasi infrastruktur AWS, atau justru awal dari strategi yang lebih besar untuk bersaing langsung dengan Nvidia dalam penjualan chip AI kepada pihak ketiga?

Dampaknya Bisa Jauh Lebih Besar dari Sekadar Pendapatan Baru

Dalam jangka panjang, arti penting perkembangan ini jauh melampaui potensi pendapatan tambahan bagi Amazon. Jika strategi tersebut berhasil, dominasi Nvidia dapat mulai terkikis secara bertahap. Namun bukan melalui perang harga secara langsung. Sebaliknya, perubahan dapat terjadi melalui desentralisasi infrastruktur AI global, di mana semakin banyak perusahaan memilih menggunakan chip yang dirancang oleh hyperscaler dibanding bergantung sepenuhnya pada Nvidia. Dengan kata lain, struktur pasar AI dapat menjadi lebih terfragmentasi dibanding saat ini.

Meski demikian, posisi Nvidia saat ini masih sangat kuat. Perusahaan tetap menjadi standar industri untuk AI accelerator kelas atas. Selain itu, sebagian besar ekosistem cloud masih sangat bergantung pada CUDA, platform perangkat lunak milik Nvidia yang telah menjadi fondasi banyak aplikasi AI modern. Keunggulan tersebut menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi para pesaing baru. Karena itu, langkah Amazon saat ini belum dapat dianggap sebagai ancaman langsung terhadap bisnis Nvidia. Namun perkembangan tersebut menjadi sinyal penting bahwa pasar perangkat keras AI secara bertahap bergerak menuju:

Fragmentasi yang lebih besar.

Integrasi vertikal yang lebih dalam.

Kemandirian teknologi yang lebih tinggi di kalangan hyperscaler.

Apa Artinya bagi Investor? Bagi investor, isu utama bukan apakah Amazon akan langsung mengambil pangsa pasar Nvidia dalam satu atau dua tahun ke depan. Yang lebih penting adalah perubahan arah industri. Selama beberapa tahun terakhir, Nvidia menikmati posisi hampir tak tergantikan sebagai pemasok utama AI accelerator global. Kini semakin banyak perusahaan cloud besar yang berupaya membangun alternatif mereka sendiri. Meskipun Nvidia masih memimpin dalam performa dan ekosistem perangkat lunak, langkah Amazon menunjukkan bahwa persaingan di pasar AI hardware kemungkinan akan semakin intens dalam beberapa tahun mendatang.

Untuk saat ini, Nvidia tetap menjadi pemimpin yang sulit digoyahkan. Namun inisiatif Amazon menjadi pengingat bahwa gelombang berikutnya dalam industri AI mungkin bukan hanya tentang siapa yang memiliki chip terbaik, tetapi juga siapa yang mengendalikan seluruh infrastruktur AI dari hulu hingga hilir.