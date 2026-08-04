Pfizer mencatatkan hasil yang solid untuk kuartal II 2026. Kinerja tersebut mendukung pandangan bahwa perusahaan semakin tidak bergantung pada bisnis terkait COVID dan mulai menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari produk-produk inti lainnya.

Hasil Kuartalan

Pendapatan: US$15,03 miliar dibandingkan konsensus US$14,41 miliar, naik 3% secara tahunan.

Adjusted EPS: US$0,77 dibandingkan ekspektasi US$0,68.

Rugi bersih GAAP: US$248 juta atau EPS negatif US$0,04, dibandingkan laba US$2,91 miliar pada tahun sebelumnya.

Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh biaya restrukturisasi satu kali dan penurunan nilai aset tidak berwujud.

Eliquis, obat antikoagulan yang dipasarkan bersama Bristol Myers Squibb, menghasilkan pendapatan US$2,43 miliar.

Angka tersebut naik 19% secara tahunan dan jauh melampaui estimasi sekitar US$2,08–US$2,09 miliar.

Prevnar, produk vaksin Pfizer, menghasilkan pendapatan US$1,34 miliar.

Hasil tersebut sedikit di bawah estimasi US$1,38 miliar.

Cerita Pfizer Tidak Lagi Hanya tentang COVID

Kesimpulan utama dari laporan tersebut adalah pendapatan dari produk non-COVID meningkat lagi sebesar US$1,5 miliar.

Pertumbuhan tersebut memungkinkan perusahaan menaikkan batas bawah proyeksi setahun penuh.

Pada saat yang sama, Pfizer menurunkan estimasi pendapatan segmen COVID, yang mencakup vaksin dan Paxlovid, menjadi US$4 miliar dari sebelumnya US$5 miliar.

Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran yang semakin jelas dalam struktur pendapatan Pfizer.

Perusahaan mulai mengimbangi penurunan penjualan terkait COVID melalui beberapa sumber utama.

Penjualan Eliquis meningkat berkat harga bersih yang lebih baik di Amerika Serikat, termasuk diskon yang lebih rendah, serta permintaan global yang tetap kuat.

Padcev, obat kanker bertarget, juga membantu mengurangi tekanan akibat penurunan bisnis terkait COVID.

Pendapatan dari produk yang diperoleh melalui akuisisi meningkat 25% secara operasional dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Revisi Proyeksi

Pfizer kini memperkirakan pendapatan tahunan berada di kisaran US$60,5–US$62,5 miliar.

Sebelumnya, perusahaan memproyeksikan pendapatan sebesar US$59,5–US$62,5 miliar.

Dengan demikian, Pfizer menaikkan batas bawah proyeksinya sebesar US$1 miliar.

Guidance adjusted EPS tetap dipertahankan pada kisaran US$2,80–US$3,00.

Proyeksi tersebut telah memperhitungkan dampak sekitar US$650 juta yang berkaitan dengan perjanjian lisensi bersama perusahaan China, Innovent Biologics.

Nilai total potensial kesepakatan tersebut dapat mencapai US$10,5 miliar.

Kisaran guidance saat ini menunjukkan bahwa penjualan Pfizer kemungkinan relatif stagnan atau sedikit menurun dibandingkan pendapatan 2025 sebesar US$62,6 miliar.

Efisiensi Biaya Memasuki Tahap Baru

Pfizer mengumumkan perluasan program penghematan biaya.

Target baru perusahaan adalah menghasilkan total penghematan bersih sebesar US$6,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya.

Tambahan penghematan sebesar US$2,5 miliar diperkirakan akan dicapai antara 2027 dan 2029.

Fokus program mencakup perbaikan portofolio produk, perubahan struktur jaringan operasional, dan peningkatan efisiensi lebih lanjut.

Tahap pertama program senilai US$1,5 miliar masih berada di jalur untuk diselesaikan pada akhir 2027.

Outlook Pertumbuhan: Pasar Obat Obesitas

CEO Pfizer Albert Bourla menegaskan bahwa produk yang baru diluncurkan maupun diperoleh melalui akuisisi menunjukkan kinerja yang baik.

Ia juga menyatakan bahwa program obesitas perusahaan berkembang dengan momentum yang berarti.

Pernyataan tersebut mengacu pada akuisisi Metzer senilai US$10 miliar.

Pfizer berharap transaksi tersebut dapat membantu perusahaan membangun posisi yang kuat di pasar obat obesitas yang berkembang pesat, khususnya segmen GLP-1.

Investor kini menantikan data uji coba yang mengombinasikan suntikan GLP-1 dengan senyawa amylin.

Hasil uji tersebut dapat menjadi katalis penting bagi saham Pfizer dalam beberapa kuartal mendatang.

Pasar bereaksi cukup tenang terhadap laporan tersebut.

Saham Pfizer bergerak relatif datar dalam perdagangan pra-pasar.

Pergerakan ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil positif kemungkinan sudah tercermin dalam harga saham.

Investor tampaknya masih menunggu bukti jangka panjang yang lebih kuat bahwa transformasi bisnis Pfizer setelah pandemi COVID-19 benar-benar berhasil.

Sejak berakhirnya gelombang COVID, saham PFE masih berada dalam tren turun yang dalam dan terus dibatasi oleh exponential moving average.

Sejak berakhirnya gelombang COVID, saham PFE masih berada dalam tren turun yang dalam dan terus dibatasi oleh exponential moving average. Sumber: xStation