AMD memasuki rilis earnings mendatang dari posisi yang sangat berbeda dibandingkan sekitar satu tahun lalu. Perusahaan telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari ledakan kecerdasan buatan, sementara harga sahamnya mencatatkan reli yang sangat kuat. Sejak awal tahun, kapitalisasi pasar AMD telah berlipat ganda. Dalam dua belas bulan terakhir, saham perusahaan juga secara signifikan mengungguli pasar secara luas. Namun, besarnya reli tersebut menunjukkan bahwa investor tidak lagi membeli AMD hanya berdasarkan kinerja keuangannya saat ini.

Pasar sudah memasukkan sebagian besar potensi pendapatan AI pada masa depan, ekspansi berkelanjutan di pusat data, dan peningkatan posisi kompetitif AMD terhadap produsen chip komputasi terbesar ke dalam valuasi saham. Kondisi tersebut menjadikan laporan mendatang lebih dari sekadar ringkasan rutin kuartal sebelumnya.

AMD menghadapi ujian apakah pertumbuhan bisnisnya cukup kuat untuk membenarkan valuasi yang ambisius. Dengan ekspektasi yang sangat tinggi, hampir tidak ada ruang untuk kekecewaan yang berarti. Sekadar memenuhi estimasi konsensus mungkin belum cukup. Bahkan earnings beat yang moderat dapat dianggap sebagai sinyal yang kurang kuat apabila tidak disertai prospek yang lebih baik untuk kuartal-kuartal berikutnya. Pasar tidak hanya mencari angka yang kuat, tetapi terutama bukti bahwa AMD masih mengalami percepatan pertumbuhan.

Area utama yang akan diperhatikan mencakup pertumbuhan pendapatan, kinerja segmen Data Center, ekspansi margin, dan guidance untuk kuartal berikutnya. Guidance pada akhirnya dapat lebih penting dibandingkan hasil kuartal II itu sendiri karena valuasi AMD saat ini membutuhkan konfirmasi bahwa fase terkuat dari cerita pertumbuhannya masih berada di depan.

Ekspektasi Keuangan Utama

Pendapatan: US$11,31 miliar

Pendapatan Data Center: US$6,55 miliar

Pendapatan segmen Client: US$3,01 miliar

Pendapatan segmen Gaming: US$790,4 juta

Pendapatan segmen Embedded: US$959,7 juta

Adjusted EPS: US$1,62

Margin kotor: 56,1%

Laba operasional: US$3,01 miliar

Margin operasional: 26,9%

Free cash flow: US$1,97 miliar

Belanja penelitian dan pengembangan: US$2,45 miliar

Outlook Kuartal III

Ekspektasi pendapatan kuartal III: US$12,5 miliar

Ekspektasi adjusted gross margin kuartal III: 56,2%

Estimasi konsensus juga menunjukkan pendapatan setahun penuh sekitar US$49,8 miliar.

Data Center Tetap Menjadi Mesin Pertumbuhan Terpenting

Segmen Data Center kini menjadi bisnis terpenting AMD.

Estimasi konsensus menunjukkan pendapatan sekitar US$6,55 miliar.

Artinya, pusat data diperkirakan menyumbang lebih dari separuh total penjualan AMD.

Menurut proyeksi, pendapatan segmen tersebut dapat meningkat sekitar 101% secara tahunan, didukung oleh prosesor server EPYC dan chip yang digunakan dalam infrastruktur AI.

Kombinasi kedua bisnis tersebut dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif terpenting AMD.

Perusahaan bukan hanya produsen prosesor grafis untuk AI.

AMD juga memiliki posisi kuat di pasar central processing unit atau CPU, yang tetap menjadi komponen penting dalam infrastruktur pusat data.

Seiring implementasi AI terus berkembang, permintaan tidak hanya meningkat terhadap prosesor grafis.

Kebutuhan juga tumbuh terhadap CPU berkinerja tinggi yang mampu mendukung beban kerja semakin kompleks.

Karena itu, pasar akan menilai bukan hanya pertumbuhan segmen secara keseluruhan, tetapi juga komposisi pendapatannya.

Penjualan EPYC yang kuat dapat menunjukkan bahwa AMD turut memperoleh manfaat tidak langsung dari ledakan AI melalui meningkatnya kebutuhan terhadap daya komputasi tradisional di pusat data.

AI Agents Dapat Menjadi Katalis Baru bagi Prosesor AMD

Salah satu bagian paling menarik dari cerita pertumbuhan AMD saat ini adalah perkembangan AI agents.

Sistem yang semakin otonom tidak hanya akan menghasilkan jawaban.

Sistem tersebut diperkirakan dapat menjalankan tugas bertahap, menganalisis data, menggunakan berbagai alat, dan membuat keputusan lanjutan.

Jenis beban kerja tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap prosesor grafis maupun CPU tradisional.

Berbagai materi industri berulang kali menyoroti bahwa perkembangan AI agents mulai meningkatkan permintaan terhadap prosesor server.

Dalam beberapa aplikasi, keseimbangan permintaan antara CPU dan GPU mulai bergerak mendekati setara.

Kondisi tersebut dapat menjadi sangat penting bagi AMD.

Perusahaan memiliki produk di kedua area utama.

AMD mengembangkan prosesor server EPYC sekaligus chip grafis dan akselerator AI.

Apabila agentic AI membutuhkan lebih banyak CPU untuk mengelola tugas, memproses data, dan menopang infrastruktur, AMD dapat memperoleh manfaat yang lebih luas dibandingkan perusahaan yang terutama berfokus pada satu jenis prosesor.

Namun, untuk saat ini, hal tersebut masih menjadi potensi katalis bagi permintaan masa depan.

Pasar akan mencari sinyal awal bahwa meningkatnya minat terhadap AI agents mulai menghasilkan pesanan konkret, pemanfaatan infrastruktur lebih tinggi, dan penjualan prosesor server yang lebih kuat.

Helios Dapat Membuka Fase Berikutnya dari Pertumbuhan AI

Pilar kedua dari cerita AMD tetap berasal dari ekspansi bisnis chip AI.

AMD masih tertinggal dari Nvidia dari sisi skala pasar.

Namun, perusahaan berupaya memperkuat posisinya dengan membangun solusi pusat data yang lebih lengkap.

Helios menjadi sangat penting dalam konteks tersebut.

Helios merupakan solusi pertama AMD yang dirancang dalam skala satu rak server penuh.

Sistem tersebut diperkirakan menggunakan chip grafis generasi berikutnya, MI450, dengan pengiriman yang dijadwalkan dimulai menjelang akhir kuartal III.

Pelanggan yang dilaporkan mencakup OpenAI dan Meta.

AMD juga mengumumkan kesepakatan terkait Helios dengan Microsoft dan Anthropic.

Perkembangan tersebut dapat menciptakan katalis pendapatan yang berarti dalam beberapa kuartal mendatang.

Namun, skala pertumbuhan penuh mungkin belum terlihat hingga kuartal IV dan tahun depan.

Karena itu, investor akan sangat memperhatikan komentar manajemen mengenai jadwal pengiriman, laju implementasi, dan ukuran pasar potensial.

Bagi AMD, sekadar mengumumkan kemitraan baru mungkin tidak lagi cukup.

Pada valuasi saat ini, pasar akan menuntut informasi konkret mengenai kapan solusi baru mulai memberikan kontribusi berarti terhadap pendapatan.

Setiap sinyal percepatan adopsi dapat dipandang sebagai konfirmasi bahwa AMD secara bertahap membangun alternatif yang kredibel terhadap pemasok dominan infrastruktur AI.

Margin Harus Mengonfirmasi Kualitas Pertumbuhan

Pertumbuhan pendapatan yang cepat tetap penting.

Namun, pada valuasi AMD saat ini, kualitas pertumbuhan tersebut juga akan menjadi faktor yang sama pentingnya.

Estimasi konsensus menunjukkan adjusted gross margin sebesar 56,1% dan adjusted operating margin sebesar 26,9%.

Pada kuartal III, margin kotor diperkirakan hanya meningkat tipis menjadi sekitar 56,2%.

Karena itu, pasar akan menilai apakah ekspansi segmen Data Center dan peningkatan penjualan produk AI mulai menghasilkan perbaikan profitabilitas lebih lanjut.

Porsi yang lebih besar dari prosesor canggih dan sistem lengkap dapat mendukung margin.

Namun, AMD juga mengeluarkan investasi besar untuk penelitian dan pengembangan guna mempertahankan kecepatan inovasi teknologi.

Belanja R&D diperkirakan mencapai sekitar US$2,45 miliar.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih berinvestasi besar pada generasi prosesor, akselerator, dan solusi pusat data berikutnya.

Belanja tinggi masih dapat diterima apabila menghasilkan pertumbuhan pendapatan lebih cepat dan margin lebih kuat.

Namun, apabila penjualan terus meningkat tanpa perbaikan profitabilitas yang jelas, investor dapat mulai mempertanyakan apakah valuasi AMD telah bergerak lebih cepat daripada fundamentalnya.

Guidance Bisa Lebih Penting daripada Hasil Earnings

AMD dapat melaporkan hasil kuartal II yang sangat kuat.

Namun, dengan ekspektasi saat ini, outlook untuk beberapa bulan mendatang dapat menjadi faktor yang lebih penting.

Estimasi konsensus menunjukkan pendapatan kuartal III sekitar US$12,5 miliar dan margin kotor yang tetap tinggi.

Di sinilah tantangan terbesar perusahaan berada.

Pasar mungkin tidak akan bereaksi antusias apabila AMD hanya memenuhi ekspektasi.

Untuk menopang valuasi yang tinggi, perusahaan mungkin perlu menaikkan proyeksi secara signifikan atau memberikan komentar yang sangat kuat mengenai ekspansi lanjutan bisnis Data Center dan AI.

Investor akan berfokus pada sejumlah pertanyaan utama:

Apakah permintaan terhadap prosesor EPYC masih tumbuh cepat?

Apakah pendapatan dari infrastruktur AI meningkat lebih cepat dari ekspektasi?

Seberapa cepat Helios mulai memengaruhi hasil keuangan?

Apakah implementasi baru dapat meningkatkan pendapatan sejak semester kedua?

Apakah margin akan terus membaik seiring perubahan bauran penjualan?

Apakah manajemen akan menaikkan outlook kuartal berikutnya atau setahun penuh?

Pada valuasi saat ini, laporan yang baik sekalipun mungkin belum cukup. Pasar akan mencari bukti bahwa pertumbuhan masih mengalami percepatan, bukan hanya bertahan pada level tinggi.

Risiko Tetap Tinggi

Risiko terbesar berasal dari standar tinggi yang dibentuk oleh pasar sendiri. Setelah reli saham AMD yang sangat kuat, harga saham dapat menjadi sangat rentan terhadap aksi ambil untung apabila hasil earnings gagal memberikan kejutan positif yang jelas. Semakin ambisius valuasinya, semakin rendah toleransi pasar terhadap pertumbuhan pendapatan yang lebih lemah, tekanan margin, atau guidance yang lebih hati-hati.

AMD juga masih harus bersaing dengan Nvidia di pasar prosesor AI. Meskipun pertumbuhannya cepat, perusahaan perlu membuktikan bahwa AMD dapat memperoleh lebih banyak implementasi dan membangun skala yang cukup untuk mempersempit jarak dengan pemimpin pasar. Pasar komputer pribadi juga tetap menjadi tantangan. Sementara itu, kekurangan chip memori dapat membatasi laju pertumbuhan segmen Client. Kinerja yang lebih lemah di bisnis Client belum tentu merusak cerita pertumbuhan AMD secara keseluruhan. Namun, hal tersebut dapat membatasi kecepatan ekspansi perusahaan secara agregat.

AMD Sedang Diuji terhadap Valuasinya Sendiri

AMD saat ini berada di salah satu titik terpenting dalam sejarah perusahaan.

Perusahaan memiliki dua mesin pertumbuhan yang kuat: bisnis prosesor server yang terus berkembang dan portofolio infrastruktur AI yang semakin besar.

Permintaan terhadap chip EPYC tetap kuat.

Sementara itu, perkembangan AI agents dapat meningkatkan pentingnya CPU dalam beberapa tahun mendatang.

Pada saat yang sama, Helios dan chip MI450 dapat membuka tahap baru dalam perkembangan bisnis akselerator AMD.

Masalahnya adalah pasar telah memasukkan sebagian besar skenario tersebut ke dalam valuasi AMD.

Setelah kapitalisasi pasar perusahaan berlipat ganda sejak awal tahun, AMD bukan lagi perusahaan yang dapat sekadar melaporkan hasil solid dan berharap pasar puas.

Investor akan menuntut earnings beat yang jelas, margin yang meningkat, dan guidance lebih kuat untuk kuartal-kuartal mendatang.

Skenario positif mencakup hasil kuat Data Center, percepatan berkelanjutan dalam penjualan prosesor EPYC, kenaikan pendapatan terkait AI, dan peningkatan guidance.

Dalam kondisi tersebut, pasar dapat menyimpulkan bahwa valuasi AMD saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan potensi jangka panjang perusahaan.

Skenario netral mencakup hasil sesuai konsensus, pertumbuhan tinggi yang tetap bertahan, dan konfirmasi atas rencana yang sudah ada.

Laporan seperti itu akan menunjukkan bahwa fundamental perusahaan tetap kuat.

Namun, dengan ekspektasi yang sudah tinggi, hasil tersebut mungkin belum cukup untuk mendorong kenaikan besar berikutnya pada harga saham.

Skenario negatif mencakup kinerja Data Center yang lebih lemah, tekanan margin, atau guidance yang gagal mengonfirmasi percepatan lebih lanjut.

Dalam kondisi tersebut, pasar dapat menyimpulkan bahwa skenario terbaik telah tercermin dalam harga dan valuasi AMD telah bergerak terlalu jauh dibandingkan pertumbuhan bisnis dasarnya.

Poin-Poin Utama

AMD memasuki rilis earnings sebagai salah satu perusahaan terpenting yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan kecerdasan buatan.

Namun, kenaikan tajam harga saham juga mendorong ekspektasi ke level sangat tinggi.

Artinya, pasar mungkin menuntut lebih dari sekadar earnings beat terhadap estimasi konsensus.

Data Center tetap menjadi area terpenting.

Peningkatan permintaan terhadap prosesor EPYC dan ekspansi bisnis AI dapat mengonfirmasi bahwa AMD memiliki dua sumber pertumbuhan yang kuat.

Potensi AI agents semakin memperkuat daya tarik model bisnis AMD karena perusahaan menawarkan CPU sekaligus prosesor grafis.

Namun, hasil kuartal II bukan satu-satunya faktor penting.

Reaksi akhir pasar dapat terutama bergantung pada guidance, komentar manajemen mengenai Helios, outlook pendapatan terkait AI, dan ekspansi margin lebih lanjut.

AMD tidak lagi diuji mengenai kemampuannya untuk tumbuh.

Perusahaan harus membuktikan bahwa pertumbuhannya cukup cepat, menguntungkan, dan berkelanjutan untuk membenarkan valuasi yang sudah mengasumsikan masa depan sangat ambisius.

Sumber: xStation5