Pasar Mulai Melihat Hasil Nyata dari Investasi AI

Futures US100 naik 0,6% ketika optimisme terhadap kecerdasan buatan kembali menguat menjelang hari padat laporan keuangan.

Sentimen sebelum pembukaan pasar Amerika Serikat didukung oleh guidance kuat dari Palantir dan ON Semiconductor.

Hasil tersebut memperkuat keyakinan investor bahwa belanja besar untuk kecerdasan buatan mulai diterjemahkan menjadi dampak finansial yang nyata.

Perhatian pasar juga tertuju pada rangkaian laporan keuangan perusahaan berikutnya dan data makroekonomi yang akan datang.

Keduanya akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi dan sektor korporasi Amerika Serikat.

S&P 500 kini hanya berjarak sekitar 20 poin dari rekor tertinggi pertamanya sejak Juni.

Sementara itu, Dow Jones menutup perdagangan Senin pada level tertinggi sepanjang masa yang baru, untuk pertama kalinya sejak Juli.

Laporan keuangan kuat dari perusahaan teknologi besar dan berlanjutnya optimisme terhadap monetisasi AI tetap menjadi faktor utama yang menopang pasar saham AS.

Pada saat yang sama, komentar terbaru Presiden Donald Trump meningkatkan harapan terhadap deeskalasi bertahap di Timur Tengah.

Harga minyak juga telah turun sekitar 10% dari level tertinggi terbarunya.

Pemimpin AI Terus Memperkuat Sentimen Pasar

Setelah laporan keuangan kuat Microsoft dan Amazon pada pekan lalu, investor kembali memperoleh konfirmasi bahwa investasi AI bernilai miliaran dolar mulai menghasilkan keuntungan yang berarti.

Palantir kembali menaikkan guidance pendapatan setahun penuh.

Perusahaan menyebut kuatnya permintaan dari lembaga pemerintah dan pelanggan komersial terhadap platform perangkat lunak berbasis AI sebagai pendorong utama.

Sementara itu, ON Semiconductor memberikan guidance penjualan yang lebih tinggi dari ekspektasi.

Outlook tersebut didorong meningkatnya permintaan terhadap chip manajemen daya yang digunakan di pusat data AI.

Sentimen positif turut menyebar ke sektor AI yang lebih luas.

Saham Micron naik 2,3% dalam perdagangan pra-pasar.

Nvidia menguat 0,7%, sementara Marvell Technology naik 4,4%.

Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa investor mulai lebih fokus pada perusahaan yang dapat membuktikan bahwa pertumbuhan belanja AI menghasilkan peningkatan permintaan, pendapatan, dan profitabilitas.

Musim Earnings Terus Melampaui Rata-Rata Historis

Musim earnings Amerika Serikat tetap menunjukkan hasil yang sangat kuat.

Dari 304 perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil kuartal II hingga akhir pekan lalu, sebanyak 85,2% berhasil melampaui ekspektasi laba analis.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata jangka panjang sekitar 67,5%.

Kalender earnings hari ini mencakup sejumlah perusahaan besar, termasuk Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum, dan McDonald’s.

Sementara itu, saham Snap naik lebih dari 8% setelah perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan.

Kinerja tersebut didukung oleh peningkatan belanja iklan selama FIFA World Cup dan aktivitas yang lebih tinggi dari pengiklan besar di Amerika Utara.

Hasil ini kembali menunjukkan bahwa musim earnings tidak hanya ditopang oleh beberapa perusahaan mega-cap.

Kinerja yang lebih baik dari perkiraan juga terlihat di sektor kesehatan, industri, energi, consumer discretionary, dan komunikasi.