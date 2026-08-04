Perusahaan teknologi Amerika Serikat yang kontroversial tersebut telah merilis laporan keuangan kuartal II 2026. Seperti terlihat dalam perdagangan setelah pasar ditutup, investor sangat puas dengan hasil tersebut. Saham Palantir naik sekitar 15% menjelang pembukaan pasar. Sentimen terhadap perusahaan sebelum rilis earnings tergolong dingin. Dari level tertinggi tahun lalu, saham Palantir telah kehilangan sekitar 40% nilainya.

Analisis Teknikal Palantir, Interval D1

Harga mencatatkan rebound tajam dari level Fibonacci 161,8%, yang saat ini menjadi titik terendah lokal. Koreksi terbaru juga berhasil menembus garis tren turun. Apabila perusahaan mempertahankan momentum yang terlihat dalam perdagangan pra-pasar, saham Palantir diperkirakan dibuka di atas EMA 200. Sinyal bullish tambahan berasal dari volume. Volume perdagangan yang terus menurun selama koreksi menunjukkan bahwa tekanan jual mulai melemah. Sumber: xStation5

Sentimen juga tidak terbantu oleh tindakan para pemimpin perusahaan, termasuk Alex Karp dan Peter Thiel.

Manajemen menjual sejumlah besar saham menjelang rilis earnings, yang dipandang banyak analis sebagai sinyal peringatan serius.

Namun, dalam kasus Palantir, kualitas sinyal tersebut relatif rendah karena insider perusahaan cukup rutin melakukan transaksi semacam ini.

Sentimen yang moderat, bahkan cenderung pesimistis, tidak menghentikan pasar untuk mengharapkan pertumbuhan sangat besar dari Palantir.

Perusahaan kembali membuktikan bahwa istilah hyper growth memang bukan tanpa alasan sering dikaitkan dengannya.

Hasil yang dilaporkan melampaui ekspektasi secara signifikan.

Pendapatan

Ekspektasi: US$1,82 miliar, naik 82% secara tahunan

Aktual: US$1,94 miliar, naik 94% secara tahunan

EPS

Ekspektasi: US$0,34, naik 213%

Aktual: US$0,41, naik 256%

Hasil tersebut mengimplikasikan adjusted operating margin sekitar 62% dan GAAP gross margin sebesar 84,7%.

Angka-angka ini menunjukkan alasan Palantir secara efektif berada di kelas tersendiri. Namun, pendapatan dan laba bukan keseluruhan cerita investasi perusahaan. Keduanya baru merupakan awal.

Kualitas Earnings

Sejumlah analis menyoroti kemungkinan bahwa angka laba Palantir terlihat terlalu tinggi.

Perbedaan antara hasil adjusted dan reported terutama berasal dari investasi Palantir di SpaceX dan stock-based compensation.

Stock-based compensation meningkat 66% secara tahunan.

Namun, porsinya terhadap pendapatan justru menurun.

Tanpa kontribusi SpaceX terhadap EPS, adjusted EPS Palantir diperkirakan tetap berada di sekitar US$0,39.

Angka tersebut masih mencerminkan pertumbuhan lebih dari 200% dan tetap jauh di atas konsensus pasar.

Detail dan Model Bisnis

Untuk menilai kualitas bisnis yang tumbuh secepat Palantir, laporan perusahaan perlu dianalisis jauh lebih mendalam dibandingkan sebagian besar perusahaan teknologi lainnya.

Dari sisi biaya, kenaikan biaya selama enam bulan pertama tahun ini hanya sedikit di atas 20%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa operating leverage Palantir tetap sangat besar.

Kemampuan perusahaan melampaui ekspektasi pasar juga meningkatkan terminal value perusahaan.

Sinyal pertumbuhan kuat lainnya, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kelemahan oleh sejumlah investor seperti Michael Burry, berkaitan dengan piutang dan kontrak masa depan.

Remaining performance obligations atau RPO meningkat lebih dari 260% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap layanan Palantir bahkan lebih besar daripada yang sebelumnya disampaikan manajemen.

Namun, pertumbuhan RPO tidak berarti perusahaan gagal mengonversi pesanan menjadi pendapatan.

Salah satu metrik utama SaaS, yaitu dollar retention, meningkat ke level hampir belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 157%, naik 700 basis poin.

Pendapatan dari pelanggan lama meningkat 85%.

Pada saat yang sama, kontribusi 20 pelanggan terbesar terhadap total pendapatan turun dari 43% menjadi 40%.

Total contract value atau TCV meningkat 49%.

Sementara itu, duration-adjusted TCV melonjak 129%.

Faktor terbesar kedua yang menopang valuasi adalah kenaikan kontrak komersial Amerika Serikat sebesar 153% secara tahunan.

Hal tersebut memiliki dua implikasi penting.

Palantir menjadi semakin tidak bergantung pada kontrak pemerintah yang relatif sulit diprediksi dan kurang transparan.

Perusahaan juga mengurangi ketergantungannya pada Eropa, yang semakin memprioritaskan konsep kemandirian digital.

Hal yang lebih penting adalah produk Palantir tidak lagi hanya dianggap sebagai solusi eksperimental, mahal, atau niche bagi perusahaan terbesar dan institusi strategis.

Melalui hasil ini, Palantir menunjukkan bahwa produknya kini telah benar-benar diterima secara komersial.

Pasar layanan pemerintah memang besar dan penting.

Namun, skalanya masih jauh lebih kecil dibandingkan potensi ekspansi di pasar sipil dan komersial.

Guidance

Fokus utama bukan hanya pada CEO perusahaan yang kontroversial, tetapi pada guidance yang disampaikannya.

Palantir menunjukkan kekuatan dengan menaikkan ekspektasi untuk kuartal III dan akhir tahun.

Pada kuartal III, perusahaan memperkirakan pendapatan lebih dari US$2,16 miliar dan laba operasional lebih dari US$1,29 miliar.

Untuk setahun penuh, Palantir diperkirakan menghasilkan pendapatan lebih dari US$8,15 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar US$3,42 miliar diproyeksikan berasal dari segmen komersial Amerika Serikat.

Free cash flow diperkirakan berada di kisaran US$4,5–US$4,7 miliar.

Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan sedikit di atas 100% secara tahunan dan sekitar US$200 juta lebih tinggi dibandingkan median proyeksi analis.

Outlook

Pada akhir setiap kuartal, CEO Palantir menerbitkan surat kepada pemegang saham. Meskipun gaya komunikasi Alex Karp terkadang terlihat cukup tidak terstruktur, publikasi terbaru menunjukkan bahwa hambatan utama perkembangan teknologi dan industri AI terletak pada model bisnis yang digunakan OpenAI dan Anthropic. Menurut Karp, keterbatasan terbesar berasal dari upaya mengunci pengguna ke dalam satu model large language model atau LLM yang tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan.

Palantir menjawab masalah tersebut dengan memperluas integrasi. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan menggunakan model yang mereka inginkan, kapan pun dibutuhkan, dan untuk tujuan apa pun. Isu tersebut penting bagi tesis bisnis Palantir. Perwakilan perusahaan secara cukup terbuka menyatakan bahwa model bisnis OpenAI dan Anthropic tampaknya semakin mendekati batasnya. Palantir saat ini menawarkan nilai tambah yang sangat besar bagi pelanggan dan pemegang saham. Namun, perusahaan belum menyampaikan strategi kualitatif yang jelas untuk menjadi sepenuhnya independen dari produk laboratorium AI.

Pertumbuhan spektakuler seperti yang dicatatkan Palantir merupakan pedang bermata dua. Sebagai contoh, median proyeksi free cash flow saat ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan US$20 miliar free cash flow dan hingga US$50 miliar pendapatan pada 2030–2031. Angka tersebut memang belum setara dengan Microsoft atau Nvidia. Namun, skalanya sudah lebih besar daripada pendapatan Meta sebelum perusahaan tersebut mulai berinvestasi besar dalam AI.

Palantir saat ini diperdagangkan pada multiple valuasi yang sangat tinggi. P/E berada di sekitar 140 kali, P/S sekitar 62 kali, dan P/FCF sekitar 186 kali. Apakah hal ini berarti investor harus menunggu lebih dari 100 tahun untuk mendapatkan kembali modal dan saham tersebut terlalu mahal secara tidak masuk akal? Tidak. Hal tersebut berarti perusahaan hampir tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan atau mengecewakan pasar. Apabila itu terjadi, valuasi dapat mengalami penurunan yang tidak proporsional. Kondisi ini berasal dari hubungan antara operating leverage dan terminal value perusahaan. Setiap kekecewaan terhadap laju pertumbuhan menciptakan celah dalam proyeksi valuasi perusahaan. Dengan multiple yang tinggi, celah tersebut akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Konsensus pasar saat ini memperkirakan pertumbuhan pendapatan akan melambat dan stabil di kisaran 40%–50% pada 2027. Sejumlah model valuasi menunjukkan bahwa dengan asumsi tersebut, saham Palantir mungkin tidak terlalu mahal dalam horizon lima hingga sepuluh tahun. Bahkan, saham tersebut dapat dianggap relatif murah atau setidaknya berada pada valuasi yang wajar.