Meskipun terdapat sejumlah sinyal geopolitik negatif, perdagangan Selasa membawa kelegaan bagi investor di pasar saham AS. Setelah mencatatkan penurunan hingga 7% dari level tertingginya dalam beberapa pekan terakhir, pasar mulai kembali memperoleh kepercayaan terhadap peluang kenaikan lanjutan dan memulihkan sebagian koreksi sebelumnya.
- Pemimpin penguatan di pasar AS adalah perusahaan-perusahaan teknologi, terutama dari sektor semikonduktor, memori DRAM, dan neo-cloud.
- Sementara itu, saham perusahaan SaaS mayoritas mengalami penurunan. Pelemahan tersebut terjadi akibat interpretasi pasar yang sangat selektif terhadap laporan Morgan Stanley mengenai kondisi sektor SaaS dan prospeknya.
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