  
00.01 · 22 Juli 2026

Nasdaq Rebound Dipimpin Saham Chip dan Neo-Cloud

Meskipun terdapat sejumlah sinyal geopolitik negatif, perdagangan Selasa membawa kelegaan bagi investor di pasar saham AS. Setelah mencatatkan penurunan hingga 7% dari level tertingginya dalam beberapa pekan terakhir, pasar mulai kembali memperoleh kepercayaan terhadap peluang kenaikan lanjutan dan memulihkan sebagian koreksi sebelumnya.

  • Pemimpin penguatan di pasar AS adalah perusahaan-perusahaan teknologi, terutama dari sektor semikonduktor, memori DRAM, dan neo-cloud.
  • Sementara itu, saham perusahaan SaaS mayoritas mengalami penurunan. Pelemahan tersebut terjadi akibat interpretasi pasar yang sangat selektif terhadap laporan Morgan Stanley mengenai kondisi sektor SaaS dan prospeknya.
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Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.