Anthropic Claude memberikan tekanan pada kelompok saham teknologi

Sentimen negatif mendominasi indeks Wall Street pada awal sesi Jumat, dan prospek pemulihan jangka pendek masih belum pasti, mengingat akhir pekan dapat membawa eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kontrak futures NASDAQ 100 (US100) turun lebih dari 1,5%. Imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun naik hampir 4 basis poin, melampaui 4,45%, sementara kontrak futures indeks dolar menguat di atas 99,8, mencatat penguatan terhadap sekeranjang mata uang asing.

Investor tidak hanya khawatir terhadap dampak harga minyak dan gas yang tinggi terhadap aktivitas ekonomi serta kebijakan Federal Reserve, tetapi juga terhadap besarnya belanja modal untuk infrastruktur AI yang sebelumnya mendorong saham semikonduktor sepanjang kuartal keempat 2025.

Jika perlambatan ekonomi terjadi, perusahaan yang telah berinvestasi besar dalam teknologi baru dapat menghadapi tekanan - sesuatu yang sudah terlihat pada saham seperti Microsoft (MSFT.US) dan perusahaan sektor perangkat lunak lainnya.

Risiko tambahan muncul dari laporan Fortune bahwa model baru dari Anthropic, Claude “Mythos,” bocor sebelum peluncuran resminya. Detail model tersebut ditemukan dalam draft posting blog yang tersimpan dalam file data publik yang tidak diamankan.

Startup AI tersebut menyatakan bahwa kebocoran terjadi akibat kesalahan manusia dalam konfigurasi sistem manajemen konten mereka. Draft yang bocor menggambarkan kelas baru model AI bernama “Capybara,” yang diperkirakan lebih besar dan lebih canggih dibandingkan model unggulan saat ini, Opus.

Menurut dokumen yang bocor, Capybara mengungguli Claude Opus 4.6 dalam berbagai aspek seperti pemrograman perangkat lunak, penalaran akademik, dan tugas keamanan siber. Draft tersebut juga menyebut Claude Mythos sebagai model AI paling kuat yang pernah dikembangkan hingga saat ini.

Juru bicara Anthropic mengonfirmasi kepada Fortune bahwa perusahaan sedang mengembangkan model serbaguna dengan kemajuan signifikan di bidang pemrograman dan keamanan siber. Laporan juga menyebutkan bahwa model ini berpotensi melampaui sistem AI yang ada saat ini dalam kemampuan siber. Pasar khawatir bahwa Anthropic pada akhirnya dapat bersaing langsung dengan perusahaan keamanan siber, yang berpotensi menekan margin dan menyebabkan keluarnya klien dari perusahaan-perusahaan di sektor tersebut.

