Apa arti kunjungan Trump ke Beijing bagi pasar?

Beberapa jam pertama pembicaraan antara Donald Trump dan Xi Jinping berlangsung relatif tanpa kejutan besar. Pasar tetap optimistis sambil menunggu headline yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai masa depan hubungan China-Amerika Serikat. Untuk saat ini, perhatian utama tertuju pada Taiwan. Pemimpin China memperingatkan bahwa jika pembicaraan mengenai isu tersebut “ditangani dengan buruk,” hubungan dengan Amerika Serikat dapat memburuk secara signifikan. Mendukung kemerdekaan Taiwan dianggap sebagai garis merah bagi Xi.

Indeks saham utama Eropa mencatat kenaikan yang signifikan. DAX Jerman memimpin penguatan (1,2%), didukung rebound Siemens (3,2%). Raksasa industri tersebut melanjutkan pertumbuhan meskipun hasil kuartalan terakhir sedikit di bawah ekspektasi, dengan pertumbuhan mencapai lebih dari 15% secara bulanan.

Grafik 1: Saham terbaik dan terburuk di Euro Stoxx 50 (14/05/2026)

Sumber: XTB Research, 14/05/2026

Pergerakan pasar Asia terlihat kurang jelas. Bursa Shanghai (-1,5%) dan NIKKEI 225 Jepang (-1%) sama-sama bergerak turun. Sementara itu, KOSPI Korea Selatan (1,8%) terus menguat - indeks tersebut telah naik hampir 90% sejak awal tahun. Raksasa teknologi Samsung terus menunjukkan performa kuat (4,2%, 95% YTD), sementara LG berada di posisi atas papan performa lokal hari ini (8,3%).

Data makroekonomi

Kemarin, perhatian pasar kembali tertuju pada data inflasi AS - kali ini pada inflasi produsen. Seluruh indikator - headline, core, dan yang disebut “super-core” (yang juga mengecualikan layanan terkait perdagangan) - tidak hanya meningkat, tetapi juga jauh melampaui ekspektasi pasar. Kenaikan tekanan harga inti, yang berpotensi menyebar ke inflasi produsen dalam beberapa bulan mendatang, menjadi perhatian utama pasar.

Grafik 2: Inflasi CPI dan PPI AS (2018 - 2026)

Sumber: XTB Research, 14/05/2026

Inflasi PPI [YoY]: 6,0% (vs. konsensus 4,8%)

Inflasi PPI [MoM]: 1,4% (vs. 0,5%)

Inflasi Core PPI* [YoY]: 5,2% (vs. 4,3%)

Inflasi Core PPI* [MoM]: 1,0% (vs. 0,3%)

Inflasi Super-Core PPI** [YoY]: 5,2% (vs. 4,3%)

Inflasi Super-Core PPI** [MoM]: 1,0% (vs. 0,3%)

* Tidak termasuk makanan dan energi.

** Tidak termasuk makanan, energi, dan layanan terkait perdagangan.

Reaksi pasar terhadap data tersebut justru relatif terbatas. Meskipun terjadi kenaikan probabilitas implisit kenaikan suku bunga AS sebelum akhir tahun, pergerakan tersebut tergolong sangat moderat dan bahkan sebagian berbalik pagi ini. Pasar saat ini memperkirakan peluang sekitar 35% untuk kenaikan suku bunga tambahan. Kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS juga tidak bertahan lama, dengan yield obligasi tenor 10 tahun kembali berada di sekitar 4,46%.

---

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB