Apa lagi yang mungkin terlewat dari Teluk Persia❓

Bahkan orang yang tidak terhubung dengan pasar keuangan menyadari betapa pentingnya Teluk Persia bagi pasar hidrokarbon, yang masih memainkan peran langsung atau tidak langsung dalam sebagian besar rantai pasok yang diperlukan untuk berfungsinya ekonomi. Para pelaku pasar yang tertarik pada komoditas dan menyadari keterkaitan yang kurang jelas juga tahu bahwa Selat Hormuz adalah “choke point” yang sangat penting untuk jenis bahan bakar khusus, seperti bahan bakar jet, tetapi juga, misalnya, untuk aluminium.

Namun, ini bukanlah akhir dari daftar bahan mentah dan barang yang sebagian besar pasokan globalnya melewati Selat Hormuz - barang yang sering kali tidak mencolok, tetapi sangat penting bagi kelangsungan seluruh industri bahkan sektor ekonomi.

Pupuk dan Logistik

Negara-negara Teluk Persia (GCC) menyumbang 30 - 40% produksi global urea dan amonia. Bahan kimia ini sangat penting di banyak industri, tetapi salah satu penggunaan utamanya adalah sebagai pupuk. Produsen utama senyawa ini terutama adalah Rusia, Polandia, dan negara-negara Teluk Persia.

Perbedaan kunci, bagaimanapun, adalah bahwa Rusia dan negara-negara GCC sepenuhnya mandiri dalam hal gas alam, yang diperlukan untuk memproduksi produk ini. Polandia, sebaliknya, membutuhkan bahan baku impor.

Urea juga merupakan bahan utama dalam agen reduksi katalitik selektif, yang dikenal sebagai "AdBlue". Aditif bahan bakar ini fundamental bagi transportasi jalan di Uni Eropa.

Belerang

Gas alam dan produk turunannya bukan satu-satunya ekspor dari Teluk yang penting untuk produksi pupuk. Cara paling sederhana untuk mendapatkan belerang dalam jumlah industri adalah dengan mendesulfurisasi bahan bakar fosil; akibatnya, Arab Saudi saja menyumbang lebih dari 70% ekspor belerang global. Namun, belerang penting tidak hanya untuk produksi pupuk; ia juga digunakan, misalnya, dalam produksi banyak produk farmasi. Secara volume, penggunaan belerang yang paling umum adalah untuk produksi asam sulfat, yang digunakan dalam metalurgi dan pertambangan. Penggunaan asam sulfat sangat penting untuk ekstraksi dan pemurnian, antara lain, tembaga, kobalt, dan berbagai logam tanah jarang.

Gipsum

Kenaikan harga juga dapat mempengaruhi sektor konstruksi dalam jangka panjang. Oman, Iran, dan Arab Saudi termasuk pemimpin produksi gipsum, yang penting untuk berbagai produk yang umum digunakan dalam instalasi dan konstruksi.

Produksi, ekstraksi, dan ekspor gipsum tidak terkonsentrasi di GCC seperti halnya komoditas lain, tetapi keterlambatan dan kekurangan dapat cukup untuk memengaruhi pasar luas bahan mentah ini.

Emas

Ada sejumlah tambang emas di kawasan ini, tetapi dampaknya kecil; wilayah Teluk Persia terutama merupakan pusat pengolahan, pemurnian, dan perdagangan logam mulia. Uni Emirat Arab adalah eksportir emas terbesar kedua di dunia. Penambangan di kawasan ini sendiri memiliki dampak kecil terhadap pasokan emas global, tetapi gangguan signifikan dalam aliran logam mulia - pada saat pasar sangat volatil - dapat menimbulkan pergerakan harga besar.

Helium

Produksi helium hampir seluruhnya terkonsentrasi di Amerika Serikat, Rusia, dan Qatar. Hal ini karena produksi helium industri sangat terkait dengan gas alam. Helium adalah unsur yang sulit dilacak dalam statistik ekspor berdasarkan volume atau nilai, namun merupakan penghubung penting dalam banyak proses teknologi khusus yang sangat penting. Helium diperlukan, antara lain, untuk mesin MRI, pabrik semikonduktor, manufaktur presisi, dan sektor dirgantara. Aliran bahan mentah yang stabil juga penting bagi banyak lembaga penelitian, yang peralatannya dapat rusak tanpa pasokan kontinu. Teluk Persia menyuplai sekitar 30% total pasokan helium global ke dunia.