Setelah rebound harga di pasar energi kemarin, hari ini pasar kembali mengalami penurunan di tengah harapan tercapainya perdamaian dengan Iran. Pada awal sesi hari ini, investor merespons positif laporan mengenai kemungkinan terobosan diplomatik antara Washington dan Teheran. Namun, meskipun sentimen pasar membaik secara jelas, situasi fisik di Selat Hormuz yang strategis praktis belum berubah. Lalu lintas kapal masih sangat terbatas, dan bentrokan militer rutin masih terus terjadi di kawasan tersebut.

Penurunan tajam harga minyak mentah

Laporan mengenai potensi kesepakatan damai memicu aksi jual tajam di pasar energi. Berikut gambaran statistiknya:

Harga minyak Brent sempat turun di bawah level USD 92 per barel, level terendah dalam satu bulan, sebelum kembali naik ke sekitar USD 94 per barel. Secara mingguan, harga telah turun lebih dari 6%, sementara sejak awal bulan penurunannya mencapai hingga 15%.

Benchmark minyak AS, yaitu WTI untuk pengiriman Juli, mencatat penurunan yang bahkan lebih dalam dan sempat melemah lebih dari 5%. Saat ini, penurunan terbatas di sekitar 3,5%, dengan harga kembali sedikit di atas USD 90 per barel.

Minyak berpotensi mencatat koreksi terbesar sejak April 2025. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

Draft kesepakatan memicu optimisme

Sumber utama penurunan harga hari ini berasal dari laporan televisi pemerintah Iran yang mengklaim memperoleh draft tidak resmi kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran. Berdasarkan isi dokumen tersebut, lalu lintas komersial dan arus kapal melalui Selat Hormuz akan kembali normal dalam waktu satu bulan setelah kesepakatan final dicapai.

Draft tersebut juga mencakup pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran oleh AS serta penarikan angkatan laut AS dari perairan sekitar Iran. Penghapusan blokade berpotensi memicu masuknya pasokan minyak dalam jumlah besar ke pasar energi global.

Namun, perlu diingat bahwa kesepakatan tersebut belum final. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan bahwa penyelesaian perjanjian akhir masih dapat memerlukan setidaknya beberapa hari. Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir sudah muncul beberapa pernyataan serupa, sehingga tidak dapat dikesampingkan bahwa pergerakan saat ini hanyalah koreksi sebelum gelombang kenaikan baru dalam pola sideways yang berlangsung sejak 8/9 Maret.

Perlu ditekankan bahwa poin utama negosiasi meliputi tuntutan Iran agar separuh dari aset beku senilai USD 24 miliar segera dicairkan serta keengganan Teheran menjamin navigasi bebas tanpa biaya layanan pelayaran. Iran sendiri melaporkan bahwa mereka baru-baru ini telah mengizinkan puluhan kapal melintas. Muncul pula laporan mengenai keberangkatan dua supertanker. Namun demikian, volume tersebut masih sangat kecil dibanding kebutuhan pasar minyak global.

Perlu dicatat bahwa keberangkatan kapal tanker tersebut menjadi pertama kalinya dalam seminggu terdapat pengiriman 4 juta barel minyak non-sanksi melalui selat tersebut, meskipun total lalu lintas pada Selasa hanya mencapai lima kapal untuk dua arah perjalanan. Analis pasar energi menekankan bahwa peningkatan sementara ini dapat dengan cepat diimbangi oleh absennya kapal pada hari-hari berikutnya, karena kapal hanya meninggalkan kawasan tersebut dalam kelompok terorganisasi.

Selain itu, pemantauan lalu lintas kapal juga terhambat oleh gangguan sinyal AIS yang meluas dan fakta bahwa kapal-kapal terkait Iran secara rutin mematikan transponder mereka untuk menghindari deteksi.

Harga minyak kini telah memasuki tren penurunan, sebagaimana juga terlihat dari sejarah ketegangan pasar minyak pada 1990 dan 2022. Namun di sisi lain, sejarah yang sama menunjukkan bahwa perjalanan menuju level sebelum konflik bisa sangat bergejolak, dan krisis pasar minyak saat ini menjadi yang terbesar dalam sejarah. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

Tinjauan teknikal

Secara teknikal, pasar minyak Brent kini berada dalam situasi penting. Pertama, harga telah bergerak jelas di bawah rata-rata pergerakan 50 hari selama beberapa hari berturut-turut, yang dapat menjadi sinyal penting. SMA 50 juga mulai mencapai titik pembalikan, mirip seperti yang terjadi pada Juli 2022.

Di sisi lain, rata-rata 100 periode masih bergerak naik dan tetap berada di bawah harga minyak saat ini. Selain itu, tampaknya stabilisasi pasar setelah tercapainya perdamaian akan tetap membutuhkan harga di kisaran setidaknya USD 80–85 per barel, sementara pada 2022 harga akhirnya bahkan sempat turun di bawah USD 80.