Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa beberapa jam dan hari ke depan akan menunjukkan apakah kemajuan dapat dicapai. Ia menambahkan bahwa utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner, dan Wakil Presiden JD Vance sangat terlibat dalam pembicaraan tersebut.

Donald Trump menambahkan bahwa tidak akan ada pihak yang mengendalikan selat tersebut dan AS akan terus mengawasinya. Ia juga menegaskan bahwa aset Iran senilai USD 24 miliar yang dibekukan hanya akan dikembalikan jika Teheran mulai “berperilaku dengan benar,” yang tetap menjadi salah satu titik utama negosiasi selain isu kebebasan navigasi di Hormuz.

Gedung Putih membantah laporan media Iran mengenai draft kesepakatan sementara — yang disebut akan mengembalikan lalu lintas selat normal dalam waktu satu bulan — dan menyebut klaim tersebut sebagai “rekayasa total.”

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa dirinya “tidak puas” dengan perkembangan pembicaraan, sehingga meredam ekspektasi tercapainya kesepakatan cepat.

Sinyal yang saling bertentangan terus menghantam pasar terkait negosiasi AS-Iran yang bertujuan mengakhiri perang dan memulihkan arus energi melalui Selat Hormuz yang strategis.

Indeks utama Wall Street ditutup melemah setelah sempat menguat pada awal perdagangan, mengakhiri rangkaian rekor tertinggi yang hampir terjadi setiap hari dalam beberapa pekan terakhir. Selama sesi perdagangan, kontrak US500 (S&P 500) turun sekitar 0,1%, kontrak US100 (Nasdaq 100) melemah 0,3%, sementara kontrak US30 (Dow Jones) justru naik sekitar 0,4%.

Saham perbankan besar memimpin penurunan, sementara reli saham produsen chip yang sebelumnya melonjak tajam mulai kehilangan momentum. Menurut data BofA Securities, sektor teknologi mencatat arus keluar modal ritel terbesar sejak Desember pekan lalu.

Analis Goldman Sachs menaikkan target akhir tahun S&P 500 menjadi 8.000 poin dari sebelumnya 7.600 poin, didukung musim laporan keuangan kuartal pertama yang sangat kuat. Mereka bergabung dengan Morgan Stanley dan Deutsche Bank yang juga menargetkan level 8.000 poin.

Highlight Korporasi: Saham JPMorgan Chase & Co. dan bank-bank besar lainnya melemah setelah komentar Jamie Dimon dalam konferensi Bernstein, di mana ia mengindikasikan bahwa biaya pada 2026 kemungkinan sedikit lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sementara panduan Net Interest Income (NII) tetap tidak berubah. Sementara itu, Bank of America memperkirakan pendapatan sales & trading tumbuh sekitar 15% YoY pada kuartal kedua.

CEO Boeing Co. memberikan pandangan optimistis dengan memperkirakan peningkatan produksi 737 Max, sertifikasi model yang tertunda, dan dukungan dari belanja pertahanan. Di sisi lain, laporan keuangan Salesforce Inc. setelah penutupan pasar berpotensi menentukan apakah sahamnya dapat keluar dari fase stagnasi terakhir.

Menjelang IPO SpaceX yang sangat dinantikan pasar, FTSE Russell mengubah aturan fast-entry untuk perusahaan besar ke indeks utama mereka.