Apa Selanjutnya untuk Iran?

Situasi di Iran dan Selat Hormuz tetap memanas, dan prospek konflik sangat dinamis serta kompleks. Semakin terlihat bahwa pihak Amerika Serikat, yang diwakili oleh Presiden Donald Trump, tidak sepenuhnya siap menghadapi konflik.

Tindakan dan pernyataan dari Amerika Serikat menunjukkan tingkat keterkejutan dan ketidakteraturan yang signifikan, bahkan bisa dikatakan mendekati keputusasaan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Republik Islam Iran berada dalam posisi yang nyaman.

Ambang “ketahanan terhadap tekanan” Iran jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Namun, pertanyaan penting adalah apakah “buffer” ekonomi, sosial, dan institusional Iran cukup untuk mengimbangi keunggulan militer AS.

Jawabannya adalah tidak, tetapi jawaban tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan situasi.

Sebagian besar opini publik dan banyak analis mencoba berfokus pada klaim bahwa dalam sejarah modern, tidak pernah mungkin memaksa suatu negara menyerah hanya melalui serangan udara. Masalah terbesar dari pandangan ini adalah bahwa hal tersebut bukan fakta, melainkan anekdot tanpa dasar yang kuat. Operasi “Desert Storm,” “Unified Protector,” dan “Allied Force” merupakan contoh operasi semacam itu, dan berakhir dengan keberhasilan dengan kerugian minimal di pihak koalisi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam operasi-operasi tersebut, Amerika Serikat menerapkan kebijakan penargetan yang jauh lebih longgar dibandingkan yang dapat diterima secara sosial saat ini. Salah satu pilihan “longgar” tersebut adalah menyerang infrastruktur distribusi air dan listrik, baik di Serbia maupun Irak. Rezim fundamentalis dapat bertahan selama bertahun-tahun bahkan tanpa peluang kemenangan, tetapi manusia dapat meninggal tanpa air hanya dalam beberapa hari. Iran adalah negara gurun, dan negara yang sebelum industrialisasi dan elektrifikasi pada abad ke-20 memiliki populasi sekitar 10 juta, dibandingkan dengan sekitar 90 juta saat ini.

Baik Teheran maupun Pentagon menyadari fakta-fakta ini. Hasilnya adalah ancaman terbaru dari Trump serta dugaan negosiasi yang sedang berlangsung dengan Iran. Mengingat sifat kedua pusat kekuasaan yang kacau dan tertutup, sulit untuk memprediksi bagaimana peristiwa akan berkembang, namun masih memungkinkan untuk menguraikan skenario yang paling mungkin terjadi.

Skenario yang paling masuk akal dan memberikan manfaat terbesar bagi Iran adalah bermain waktu. Negosiasi semu akan memungkinkan rezim untuk mengkonsolidasikan sumber daya militer yang telah terkuras, mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang paling mendesak, sekaligus mempertahankan tekanan pada jalur perdagangan, dengan harapan bahwa kenaikan harga bahan bakar dan penurunan indeks saham akan memaksa Trump menuju gencatan senjata dengan syarat yang menguntungkan Iran. Ini akan menjadi kekalahan fungsional bagi Amerika Serikat, namun memungkinkan normalisasi kondisi pasar secara bertahap.

Di sisi lain, terdapat skenario perlucutan senjata parsial atau bersyarat oleh Iran serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Tidak ada kesepakatan perlucutan senjata dengan Iran yang dapat bersifat jangka panjang mengingat sifat rezim yang berkuasa, namun solusi ad hoc mungkin diperlukan bagi Iran dan cukup bagi Amerika Serikat. Ini akan menjadi bentuk gencatan senjata yang sulit disebut sebagai kemenangan bagi salah satu pihak, namun merupakan skenario yang saat ini paling disukai oleh pasar.

Skenario eskalasi maksimum adalah jika Trump benar-benar melaksanakan ancaman terbarunya. Amerika Serikat masih memiliki kemampuan besar untuk menyerang target apa pun di Iran; sementara itu, Iran tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan AS atau bahkan memulihkan kerugiannya. Hal ini dapat menyebabkan destabilisasi kawasan dalam skala yang sulit dibayangkan, serta reaksi berantai dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.

Ini adalah skenario yang sangat tidak menguntungkan bagi hampir semua pihak, termasuk pasar keuangan. Eskalasi semacam ini akan meningkatkan tekanan militer secara maksimal terhadap Iran dan menghilangkan alasan bagi rezim untuk menahan diri dalam tindakan yang diambilnya.

Pada saat yang sama, bahkan jika Amerika Serikat berhasil menyebabkan runtuhnya negara Iran, hal tersebut hanya akan berarti bahwa alih-alih melindungi Selat Hormuz dari IRGC, wilayah tersebut harus diamankan dari kemungkinan beberapa kelompok dengan profil operasi dan pandangan yang mirip dengan Houthi di Yaman.

Kamil Szczepański - Junior Financial Markets Analyst, XTB