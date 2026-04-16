Apa yang mendorong reli Wall Street?

Indeks saham AS telah mencapai rekor tertinggi baru, didorong oleh meningkatnya keyakinan investor bahwa konflik AS - Iran akan segera mereda, harga energi dapat stabil, dan The Fed mungkin kembali ke sikap kebijakan yang sedikit lebih dovish. S&P 500 naik 0,8% dan untuk pertama kalinya dalam sejarah ditutup di atas level 7.000 poin kemarin, sementara hari ini kontrak Nasdaq 100 naik hampir 0,2%, mencetak rekor baru dengan menembus 24.400 poin.

Pendorong utama reli ini adalah perusahaan teknologi terbesar, yang mengalami kenaikan pra-pasar didukung oleh hasil kuat dari produsen chip Taiwan, TSMC. Optimisme terhadap potensi pembicaraan damai AS - Iran telah menekan harga minyak dan meningkatkan minat terhadap aset berisiko, termasuk saham.

Pasar kini menunggu perkembangan lebih lanjut terkait negosiasi, yang dapat mempertahankan tren kenaikan. Laporan keuangan dari bank-bank besar seperti Bank of America dan Morgan Stanley melampaui ekspektasi baik dari sisi pendapatan maupun laba.

Reli jangka pendek yang sangat kuat pada S&P 500 (sekitar 10% dalam 11 hari) merupakan kejadian langka secara historis dan memberikan sinyal campuran untuk masa depan. Namun, data historis menunjukkan potensi imbal hasil yang moderat dalam jangka pendek, tetapi bisa lebih tinggi dalam jangka panjang.

Hari ini, katalis potensial untuk optimisme lanjutan adalah laporan keuangan Netflix untuk Q1 2026 yang akan dirilis setelah sesi perdagangan. Dukungan fundamental utama bagi saham tetap berasal dari kondisi kuat perusahaan publik AS. Awal musim laporan keuangan ini dapat dianggap sangat sukses.



