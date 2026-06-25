Apple, produsen dan distributor iPhone, komputer Mac, serta berbagai perangkat elektronik lainnya, mengumumkan kenaikan harga produknya secara signifikan pada Kamis. Beberapa produk mengalami kenaikan harga hingga puluhan persen.

Pasar merespons negatif pengumuman tersebut. Saham Apple turun lebih dari 5% setelah kabar tersebut dirilis.

AAPL.US (D1)

Valuasi Apple masih berada dalam tren naik jangka panjang yang terus berkembang. Proyeksi Fibonacci menunjukkan area resistance kuat di kisaran $240–260. Zona tersebut juga bertepatan dengan batas bawah potensial dari kanal kenaikan (ascending channel), sehingga apabila koreksi berlanjut, tekanan jual diperkirakan akan semakin sulit untuk diperdalam. Selain itu, EMA100 telah memotong EMA200 dari bawah ke atas (golden cross), yang secara teknikal umumnya dianggap sebagai sinyal bullish yang kuat. Source: xStation5

Dalam kondisi pasar yang normal, kenaikan harga sebesar ini biasanya dipandang sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki kepercayaan diri terhadap permintaan produknya. Investor umumnya akan menganggap langkah tersebut sebagai peluang peningkatan margin keuntungan.

Namun, situasi kali ini berbeda.

Apple secara jelas menyatakan bahwa kenaikan harga dilakukan karena lonjakan harga chip memori RAM. Saat ini komputer dan smartphone harus bersaing dengan pusat data AI yang didukung anggaran investasi raksasa dari perusahaan-perusahaan teknologi terbesar untuk memperoleh pasokan memori.

Akibatnya, pasar tidak melihat adanya peluang ekspansi margin, melainkan hanya upaya perusahaan mempertahankan profitabilitas.

Bahkan, upaya tersebut belum tentu berhasil.

Berdasarkan berbagai estimasi independen, biaya komponen RAM menyumbang sekitar 10–20% dari total biaya produksi perangkat Apple. Persentase tersebut semakin besar untuk produk dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Dalam satu tahun terakhir, harga memori pada segmen yang digunakan Apple telah meningkat sekitar 150–200%.

Dengan kenaikan harga produk sekitar 20%, sementara biaya memori menyumbang sekitar 10–20% dari total biaya produksi, penyesuaian harga tersebut pada dasarnya hanya cukup untuk menutup lonjakan biaya komponen. Artinya, peluang untuk memperluas margin keuntungan masih sangat terbatas, sementara pertumbuhan penjualan justru berpotensi tertekan akibat harga jual yang lebih tinggi. Yang juga perlu diperhatikan adalah belum terlihat adanya tanda-tanda berakhirnya siklus kenaikan harga memori. Baik proyeksi maupun laporan keuangan perusahaan-perusahaan di sektor memori dan semikonduktor masih menunjukkan bahwa permintaan tetap sangat kuat.

Dalam skenario terburuk, kenaikan harga yang diumumkan Apple saat ini mungkin hanyalah awal dari serangkaian kenaikan harga berikutnya.

Dampak bagi Pasar yang Lebih Luas

Perkembangan ini berpotensi menjadi salah satu faktor negatif bagi pasar saham secara keseluruhan. Investor mulai mempertimbangkan dampak dari rantai pasok yang semakin ketat serta kenaikan biaya komponen elektronik terhadap berbagai perusahaan teknologi, bukan hanya Apple. Sentimen tersebut juga dapat memengaruhi valuasi perusahaan lain. Sebagai contoh, Take-Two Interactive (TTWO.US) yang saat ini didorong oleh antusiasme terhadap peluncuran GTA VI juga dapat terdampak. Keterbatasan pasokan komponen dan kenaikan harga perangkat keras berpotensi membuat sebagian konsumen menunda atau bahkan membatalkan pembelian perangkat baru yang dibutuhkan untuk memainkan game tersebut, sehingga pada akhirnya dapat memengaruhi permintaan terhadap GTA VI maupun industri gim secara keseluruhan.