📈 Pasar Saham
- Sentimen positif dalam sesi perdagangan Amerika Serikat mulai memudar, terutama setelah pembukaan yang cukup kuat.
- Saat laporan ini ditulis, Dow Jones naik lebih dari 0,8%, mencetak rekor baru, dan menjadi satu-satunya titik terang utama di pasar tunai AS.
- S&P 500 telah kehilangan sebagian kenaikan awalnya dan saat ini bergerak di sekitar level penutupan sebelumnya.
- Situasi terlihat jauh lebih lemah pada Nasdaq yang didominasi saham teknologi, dengan indeks turun sekitar 0,4%.
- Tekanan utama terhadap indeks berasal dari saham SpaceX dan AMD.
- Kedua perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang relatif kuat, tetapi pasar mengharapkan hasil yang lebih baik.
- Di sisi lain, Nvidia menguat setelah pasar merespons positif kabar bahwa SpaceX menggunakan teknologi AI milik perusahaan tersebut.
- Musim earnings saat ini tetap dapat dinilai sangat kuat karena sebagian besar perusahaan melaporkan hasil yang melampaui proyeksi pasar.
- Setelah sesi hari ini berakhir, SanDisk dan Western Digital Corporation dijadwalkan merilis laporan keuangan.
🌍 Geopolitik
- Iran dan Oman terus melanjutkan pembicaraan mengenai pembentukan jalur aman bagi kapal melalui Selat Hormuz, meskipun tercapainya kesepakatan masih belum pasti.
- Menurut seorang perwakilan negara Teluk Persia, peluang tercapainya kesepakatan sebelum Jumat berada di sekitar 50%.
- Iran melaporkan bahwa koordinat untuk rute yang diusulkan telah disepakati.
- Jalur tersebut dapat beroperasi sementara selama dua hingga empat bulan, sementara pernyataan bersama dari kedua negara sedang difinalisasi.
- Donald Trump menilai situasi terkait Iran “berkembang dengan sangat baik” dan mengisyaratkan adanya kemajuan dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik serta membuka kembali Selat Hormuz.
- Menurut Presiden AS, pembicaraan bergerak ke arah yang benar dan rinciannya dapat diumumkan dalam waktu dekat.
- Pada saat yang sama, berbagai laporan menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Iran masih berkomunikasi secara tidak langsung.
- Namun, Teheran menegaskan bahwa saat ini tidak ada pembicaraan langsung dengan Washington.
- Teheran menyatakan telah menerima pesan dari Washington mengenai kesiapan Amerika Serikat untuk kembali pada komitmen sebelumnya.
- Namun, Iran menilai pemulihan komitmen AS saja belum cukup untuk membuka Selat Hormuz secara penuh.
- Negosiasi tetap berlangsung dalam suasana ketidakpercayaan yang mendalam.
- Rute baru yang disepakati bersama Oman dimaksudkan sebagai solusi sementara, bukan sebagai penyelesaian penuh terhadap konflik.
📊 Makroekonomi
- Laporan ADP mengenai ketenagakerjaan sektor swasta Amerika Serikat menunjukkan perlambatan yang jelas di pasar tenaga kerja.
- Pada Juli, perusahaan swasta hanya menambah 44.000 pekerjaan.
- Angka tersebut jauh di bawah ekspektasi sekitar 75.000 dan lebih rendah dari data Juni yang direvisi turun menjadi 95.000.
- Pertumbuhan lapangan kerja terbesar tercatat pada sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
- Sementara itu, hasil lebih lemah terlihat pada hospitality, layanan makanan, dan sebagian sektor manufaktur.
- Data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS secara bertahap kehilangan momentum.
- Namun, hasilnya belum mengarah pada pelemahan tajam.
- Perusahaan masih jarang melakukan pemutusan hubungan kerja dalam skala besar, tetapi mulai memperlambat perekrutan.
- Data sektor jasa Amerika Serikat menunjukkan bahwa ekonomi masih mempertahankan laju pertumbuhan yang solid.
- Hasil yang kuat mengindikasikan bahwa permintaan dalam ekonomi AS tetap tangguh, khususnya di sektor jasa yang menyumbang bagian terbesar dari GDP.
- ISM Services PMI juga mengonfirmasi ketahanan sektor tersebut, meskipun hasilnya sedikit lebih lemah dari perkiraan.
- Indeks tercatat sebesar 54,1 poin, dibandingkan proyeksi 54,5 poin.
- Pertumbuhan terutama didorong oleh New Orders yang naik menjadi 57,2 poin.
- Namun, biaya tetap menjadi masalah karena Prices Paid Index bertahan di atas 70 poin, menunjukkan tekanan inflasi yang masih persisten.
- Pada saat yang sama, komponen ketenagakerjaan melemah dan menunjukkan bahwa perusahaan masih berhati-hati dalam melakukan perekrutan.
- Bagi pasar, kondisi tersebut memberikan sinyal yang beragam.
- Ekonomi Amerika Serikat tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan tajam, yang positif bagi pasar saham.
- Namun, sektor jasa yang kuat dan tekanan harga tinggi dapat menyulitkan The Fed untuk menurunkan suku bunga dengan cepat.
- Jika digabungkan dengan laporan ADP yang lebih lemah, pasar memperoleh gambaran ekonomi yang masih tumbuh tetapi mulai melambat secara bertahap.
- Kondisi tersebut dapat mendukung skenario soft landing apabila inflasi terus turun.
🛢️ Komoditas
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Pembicaraan damai yang masih berlangsung memberikan dampak langsung terhadap harga minyak mentah Brent. Harga Brent saat ini berada di bawah level US$80 per barel.
🥇 Logam Mulia
- Sentimen yang sangat positif terlihat di pasar logam mulia.
- Harga emas naik menembus US$4.200 per ons.
- Investor mulai memperkirakan bahwa potensi kesepakatan AS-Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz dapat membatasi risiko kenaikan harga minyak serta inflasi.
- Perak menguat lebih dari 4% dan bergerak di sekitar level US$62.
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