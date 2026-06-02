Bawa Persib ke Zlatan: Momen Bimo yang Bikin Bangga Indonesia

Di tengah ajang kompetisi sepak bola eksklusif yang mempertemukan kreator digital dari berbagai negara dengan legenda dunia Zlatan Ibrahimović di Polandia, satu momen dari perwakilan Indonesia mencuri perhatian: Ganindra Bimo, aktor dan kolektor jersey ternama asal Indonesia, menyerahkan jersey Persib Bandung langsung ke tangan Zlatan. Momen tersebut langsung menarik perhatian luas di media sosial, dengan klip yang dibagikan secara masif oleh penonton Indonesia maupun internasional.

Bimo bukan sekadar peserta. Sebagai penggemar sepak bola yang dikenal luas karena koleksi jersey match-worn-nya dan kecintaannya terhadap Persib Bandung, ia membawa jersey tersebut sebagai bagian dari identitas pribadinya - sesuatu yang bersifat personal, bukan sekadar oleh-oleh. Menyerahkan jersey klub kesayangannya kepada legenda sepak bola dunia seperti Zlatan adalah momen yang, bagi Bimo, merepresentasikan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Autentisitas itulah yang membuat momen ini begitu kuat - bukan karena jersey-nya mewakili seluruh Indonesia, tapi karena ia datang dari tempat yang tulus.

Bimo tidak datang sendirian. Bersama dengannya, Samuel Christ - entrepreneur digital yang dikenal lewat konten edukasi bisnis dan investasinya - serta Mario Delano, content creator dengan pendekatan storytelling visual yang kuat, turut mewakili Indonesia di event bertajuk "Bulls & Bears vs. The Lion." Masing-masing membawa perspektif berbeda: Bimo dengan dunia sepak bola, Samuel dengan semangat kewirausahaan, dan Mario dengan kreativitas konten. Ketiganya menjadi perwakilan Indonesia di antara sekitar 29 KOL dari berbagai negara - menjadikan Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpartisipasi dalam ajang global ini.

Acara ini mempertemukan para kreator dari Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah untuk mengikuti serangkaian tantangan fisik dan mental yang terinspirasi dari gaya bermain Zlatan di lapangan hijau. Para peserta dibagi menjadi dua tim - Bulls dan Bears - dan diuji dalam berbagai skenario yang menuntut refleks cepat, presisi tinggi, serta kemampuan tetap tenang dan mengambil keputusan strategis di bawah tekanan.

Puncak kompetisi berupa pertandingan sepak bola di mana seluruh peserta berkesempatan bermain langsung bersama Zlatan. Acara diselenggarakan di fasilitas Skills.Lab di Legia Training Center, salah satu pusat pelatihan olahraga paling modern di Polandia. Bagi Bimo, pengalaman bermain di lapangan yang sama dengan Zlatan sambil membawa identitas Persib dan Indonesia menjadi momen yang, menurutnya, tidak akan pernah dilupakan.

Di balik pengalaman di lapangan, event berskala global seperti ini tentu juga mengundang perhatian terhadap platform yang menghadirkannya. XTB, yang menyelenggarakan "Bulls & Bears vs. The Lion," merupakan perusahaan fintech yang tercatat di Bursa Efek Warsaw sejak 2016 dan melayani lebih dari 2,51 juta pengguna di seluruh dunia. Di Indonesia, XTB beroperasi melalui PT XTB Indonesia Berjangka di bawah pengawasan BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia, serta menyediakan akses investasi ke saham AS dan ETF global. Keterlibatan tiga kreator Indonesia di ajang ini juga mencerminkan bagaimana brand global kini semakin menggandeng kreator lokal melalui kampanye berbasis budaya, bukan sekadar endorsement konvensional.

Momen Bimo dan jersey Persib-nya di hadapan Zlatan menunjukkan bahwa ketika budaya sepak bola, kreator lokal, dan platform global bertemu di satu panggung, hasilnya bisa terasa jauh lebih personal dan berkesan dibanding kampanye konvensional - terutama di pasar seperti Indonesia, di mana sepak bola bukan sekadar olahraga, tapi bagian dari keseharian.

XTB adalah platform investasi global yang tercatat di Bursa Efek Warsaw sejak 2016 dan kini melayani lebih dari 2,51 juta pengguna di seluruh dunia. Di Indonesia, XTB hadir melalui PT XTB Indonesia Berjangka sebagai platform yang memungkinkan investor Indonesia untuk berinvestasi di saham AS dan ETF global dengan komisi 0%*.

Event "Bulls & Bears vs. The Lion" merupakan bagian dari strategi XTB untuk mendekatkan brand global ini kepada audiens lokal di berbagai negara, termasuk Indonesia - melalui kombinasi olahraga, budaya, dan konten kreator yang relevan dengan generasi muda.

