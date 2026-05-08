Lebih dari Sekadar Sponsorship: XTB Bawa Edukasi Investasi ke Komunitas Penggemar Napoli

Kemitraan XTB dan SSC Napoli dirancang untuk mengubah cara jutaan penggemar berpikir tentang keuangan.

Bagi kebanyakan penggemar sepak bola, berinvestasi terasa seperti dunia yang berbeda - penuh istilah teknis dan terasa jauh dari jangkauan. XTB hadir untuk mengubah persepsi itu, dan kemitraan terbarunya bersama SSC Napoli menjadi salah satu langkah paling konkret yang pernah mereka ambil.

Resmi diumumkan pada 21 April 2026, XTB kini menjadi Global Trading Partner SSC Napoli untuk musim 2025/2026 dan 2026/2027. Lebih dari sekadar logo di jersey atau banner di stadion, kemitraan ini dirancang untuk menjangkau komunitas penggemar Napoli secara langsung melalui edukasi keuangan berbasis praktik yang relevan dan mudah dipahami oleh siapa pun, terlepas dari latar belakang finansial mereka.

CEO XTB Omar Arnaout menjelaskan filosofi di balik langkah ini. "Kemitraan ini sepenuhnya tentang membangun mindset investor di komunitas penggemar global Napoli. Kami ingin menginspirasi orang untuk berpikir berbeda tentang keuangan mereka dan mendukung mereka dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas."

XTB juga akan menyelenggarakan pengalaman dan event eksklusif untuk komunitas kliennya - memperkuat ikatan antara dunia investasi dan semangat sepak bola yang selama ini hidup di tribun Napoli. Aktivasi ini akan berlangsung di berbagai platform digital Napoli dan pengalaman matchday sepanjang dua musim penuh.

Tommaso Bianchini, General Manager Bidang Bisnis SSC Napoli, menegaskan bahwa ini bukan sekadar deal komersial biasa. "Kami bangga bekerja sama dengan platform trading yang berbagi ambisi kami untuk terhubung dengan audiens secara inovatif dan global."

Bagi pengguna XTB Indonesia, ini adalah bukti nyata bahwa platform yang mereka percaya terus berkembang dan hadir di panggung olahraga global - membawa nilai lebih dari sekadar aplikasi investasi biasa.

