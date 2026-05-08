Dari Wall Street ke lapangan basket - kerja sama ini bukan sekadar branding. Dua dunia yang tampak berbeda - pasar keuangan global dan lapangan basket internasional - kini resmi bersatu. FIBA mengumumkan kerja sama globalnya dengan XTB dalam sebuah perjanjian yang berlaku hingga Desember 2027, mencakup dua turnamen terbesar: FIBA Women's Basketball World Cup 2026 dan FIBA Basketball World Cup 2027.

Bukan sekadar memasang logo di pinggir lapangan, XTB hadir sebagai sponsor Kualifikasi Eropa FIBA Basketball World Cup 2027, dengan jendela pertama dijadwalkan pada tanggal 29 Juni hingga 7 Juli 2026 - tonggak pertama yang signifikan dalam kerja sama ini.

CEO XTB Omar Arnaout menyebut kolaborasi ini melampaui sponsorship biasa. "Kami ingin menghubungkan pemberdayaan finansial dengan olahraga yang dicintai jutaan orang. Basket dan investasi berbagi nilai yang sama - strategi, keberanian, dan ketangguhan."

Frank Leenders, Direktur Jenderal Media dan Pemasaran FIBA, menambahkan bahwa XTB memahami basket bukan sekadar pertandingan, melainkan jembatan menuju literasi keuangan yang lebih luas bagi jutaan penggemar di seluruh dunia.

Kerja sama ini juga memperkuat posisi XTB di panggung olahraga internasional. Sebelumnya, XTB telah menggandeng Zlatan Ibrahimović sebagai brand ambassador dan menjalin kemitraan dengan liga MMA terbesar di Eropa. Bergabung dengan ekosistem FIBA menandai langkah berikutnya dalam strategi olahraga global mereka yang terus berkembang. Dengan lebih dari 2,1 juta klien di seluruh dunia dan tercatat di Bursa Efek Warsaw, XTB membawa rekam jejak dan skala yang signifikan ke dalam kemitraan ini - memperkuat komitmen bersama untuk mendekatkan dunia investasi kepada komunitas penggemar basket global.

PT XTB Indonesia Berjangka (XTB Indonesia) adalah bagian dari Grup Global XTB yang beroperasi di bawah regulasi BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia (BI). Melalui aplikasi investasi XTB, investor Indonesia dapat berinvestasi di saham AS, ETF global, dan Investment Plan dalam lingkungan yang aman dan teregulasi.


