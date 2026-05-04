Rekor Kas Berkshire dan Debut Kuat Abel, CEO Terbaru di Kuartal Pertama

Berkshire Hathaway (BRKB) membukukan hasil kuartalan pertamanya di bawah CEO baru Greg Abel dengan laba operasional sebesar $11,35 miliar, naik 18% secara year-over-year, sementara tumpukan kasnya membengkak ke rekor $397,38 miliar. Laba bersih lebih dari dua kali lipat menjadi $10,1 miliar, meski angka ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan mark-to-market pada portofolio investasi. Laba operasional, yang oleh Berkshire dijadikan tolok ukur profitabilitas utama karena mengecualikan keuntungan dan kerugian investasi, sedikit meleset dari konsensus analis di angka $11,56 miliar. Kuartal ini mengkonfirmasi stabilitas operasional di bawah Abel, namun menyisakan pertanyaan utama yang belum terjawab: apa rencananya terhadap hampir $400 miliar yang masih parkir di surat utang AS.

Sumber: XTB Research Indonesia

Rincian Segmen: Asuransi Memimpin, BNSF Pulih

Segmen underwriting asuransi menjadi pendorong utama kuartal ini, melonjak 29% year-over-year menjadi $1,72 miliar. Kinerja kuat ini sebagian besar merupakan efek basis: periode tahun lalu terbebani kerugian akibat kebakaran hutan California yang memukul unit asuransi properti dan kecelakaan. BNSF railroad pulih dengan baik, membukukan kenaikan laba 13% menjadi $1,38 miliar didorong permintaan yang lebih kuat untuk biji-bijian, produk minyak bumi, dan komoditas pertanian. Berkshire Hathaway Energy hanya naik tipis 2% menjadi $1,10 miliar, karena pendapatan jaringan pipa gas alam yang kuat tergerus oleh biaya pencegahan kebakaran hutan dan pemeliharaan utilitas yang lebih tinggi. Pendapatan investasi asuransi menjadi satu-satunya titik lemah, turun 10% menjadi $2,26 miliar seiring suku bunga yang lebih rendah menekan imbal hasil pendapatan tetap.

Kas $397 Miliar: Rekor Sekaligus Sinyal

Saldo kas dan setara kas Berkshire tumbuh dari $373 miliar pada akhir 2025 menjadi rekor $397,38 miliar per 31 Maret, sebuah penambahan $24 miliar hanya dalam satu kuartal. Perusahaan kini hanya berjarak $2,6 miliar dari ambang simbolis $400 miliar. Dengan porsi sekitar 36% dari total kapitalisasi pasar ekuitas Berkshire, posisi kas ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk perusahaan sebesar ini. Hal ini mencerminkan keengganan Berkshire yang berkelanjutan untuk mendeploy modal ke pasar yang dinilai terlalu mahal, sebuah sikap yang diwarisi dari Buffett dan dipertahankan oleh Abel. Insurance float yang kini mencapai $176,9 miliar memberikan Berkshire sumber modal investasi yang secara efektif bebas biaya, semakin memperkuat neraca keuangan yang sudah sangat kokoh.

Yang Perlu Dipantau: Ujian Alokasi Modal bagi Abel

Hasil Q1 mengkonfirmasi bahwa mesin operasional Berkshire berjalan dengan baik, namun cerita utama 2026 adalah apa yang akan dilakukan Greg Abel terhadap tumpukan kas tersebut. Dengan saham BRK.B mendekati level tertinggi sepanjang masa, buyback tetap modest dan belum ada sinyal akuisisi besar.

Beberapa risiko patut dicermati ke depan. Laba operasional meleset sekitar $210 juta dari konsensus analis, pengingat bahwa skala Berkshire membuat konsistensi dalam melampaui ekspektasi semakin sulit. Pendapatan investasi asuransi turun 10% seiring pelonggaran suku bunga, yang berarti biaya oportunitas dari parkir $397 miliar di surat utang AS terus merayap naik. BNSF tetap rentan terhadap perlambatan ekonomi di paruh kedua 2026, mengingat volume angkutan kargo perusahaan ini sangat terkait dengan aktivitas industri secara luas. Segmen "Other" anjlok 91% year-over-year, meski ini mencerminkan ketiadaan pos satu kali yang ada di Q1 2025 dan bukan penurunan struktural. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini mengindikasikan bahwa tekanan pada Abel untuk mengambil keputusan alokasi modal yang signifikan hanya akan semakin menguat sepanjang tahun ini.

Aggananda Dhammiko (Research Analyst)