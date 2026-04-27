Bitcoin dalam tekanan, Coinbase menguji level resistensi penting

Sentimen pasar kripto mulai mendingin di awal pekan, dengan koreksi yang meluas dari level-level penting baik dalam indikator on-chain maupun analisis teknikal. Area di sekitar $80.000 kembali terbukti menjadi penghalang psikologis yang belum mampu ditembus pasar pada tahap pemulihan ini. Yang penting, dalam beberapa hari terakhir terlihat percepatan distribusi Bitcoin dari alamat besar, termasuk whale. Hal ini tidak secara langsung menandakan kembalinya tren turun, namun meningkatkan keraguan signifikan terhadap keberlanjutan pemulihan saat ini. Bitcoin telah naik hampir 30% dari titik terendah Februari, yang mendorong aksi ambil untung.

Jika melihat penurunan historis Bitcoin selama fase bear market, koreksi menuju level “Realized Price” on-chain di sekitar $54.000 tampak masuk akal dalam skenario bearish. Jika tiga siklus bear market sebelumnya dijadikan acuan, harga Bitcoin berpotensi turun hingga sekitar $44.000 (delta price) - pada setiap siklus sebelumnya, harga akhirnya terkoreksi hingga level tersebut. Tentu saja, hal ini tidak menjamin bahwa skenario serupa akan terulang di masa depan.

Sumber: BGeometrics

Coinbase (D1)

Rally baru-baru ini telah mendorong harga saham Coinbase mendekati level tertinggi di sekitar angka 215 USD. Harga juga sedang mengalami koreksi tipis dalam jangka pendek, dan hasil reaksi terhadap area ini akan memberikan sinyal yang lebih jelas untuk tren mendatang. Sumber: xStation5