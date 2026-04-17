Bitcoin di level tertinggi sejak Februari, Saham kripto pulih dengan kuat🚀💡

Bitcoin menembus hambatan $78.000, mencapai level tertingginya sejak Februari, bertepatan dengan perkembangan diplomatik yang inovatif di Timur Tengah. Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa Iran telah setuju untuk menangguhkan program nuklirnya tanpa batas waktu dan tidak akan menerima dana AS yang dibekukan - menurutnya, kesepakatan tersebut "hampir selesai," dan pembicaraan lebih lanjut dijadwalkan akan berlangsung segera pada akhir pekan ini.

Pasar bereaksi seketika dengan kenaikan, karena setiap berita positif dari garis depan diplomatik secara historis telah mendorong harga aset berisiko, termasuk BTC. Pada saat yang sama, Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Israel - "Cukup sudah! Israel DILARANG mengebom Lebanon" - menunjukkan bahwa AS secara aktif memberikan tekanan di berbagai lini untuk mempercepat normalisasi di kawasan tersebut. Kenaikan Bitcoin di atas $78.000 juga bertepatan dengan aliran masuk modal ke dalam ETF BTC, karena investor institusional semakin memandang kripto sebagai instrumen lindung nilai terhadap ketidakpastian geopolitik. Di bawah ini adalah arus masuk/keluar terbaru ke dalam dana-dana utama.

Sumber: Coinglass

Coinbase (D1)

Saham-saham yang terkait dengan mata uang kripto juga mencatatkan kenaikan kuat dalam sepekan terakhir. Contoh utamanya adalah saham Coinbase, yang melonjak sekitar 25% sejak awal minggu. Saat ini, harga tengah mendekati level tertinggi jangka pendek sebelumnya, dan penembusan di atas level tersebut akan memberikan sinyal bullish yang lebih jelas.

Sumber: xStation5