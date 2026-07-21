Salah satu organisasi utama yang tergabung dalam apa yang disebut sebagai “poros perlawanan” Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah mengumumkan pada awal pekan ini bahwa mereka kembali memberlakukan blokade terhadap Arab Saudi. Langkah tersebut diklaim sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas Amerika Serikat di kawasan setelah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat runtuh.

Namun, baik indeks saham maupun harga komoditas energi tampaknya tidak terlalu memberikan perhatian terhadap perkembangan tersebut. Mengapa?

Dua Pertanyaan yang Perlu Diajukan

Seberapa PENTING sebenarnya jalur pelayaran melalui kawasan Laut Merah, khususnya bagi pasar minyak dan terutama dalam konteks konflik dengan Iran?

Hanya setelah mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakannya sebagai titik awal untuk memahami dinamika harga saat ini, terutama pada minyak.

Kita perlu memulainya dengan kembali ke 2023, ketika Houthi untuk pertama kalinya mampu mengganggu pelayaran di Laut Merah secara serius. Tindakan negara-negara Teluk dan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat secara signifikan mengurangi kemampuan mereka untuk menyerang infrastruktur serta kapal-kapal di kawasan.

Di tengah situasi Iran yang sulit, blokade ketat dan embargo yang diberlakukan terhadap kedua negara membatasi kemampuan mereka untuk mengisi kembali persediaan senjata.

Namun, semakin terpinggirkannya Houthi hanyalah satu bagian dari keseluruhan persoalan. Meski tingkat bahaya telah menurun, banyak pemilik kapal masih menghindari kawasan tersebut.

Transit Kapal Harian: Suez dan Bab al-Mandab

Puncak lalu lintas kargo melalui selat tersebut terjadi pada 2023. Sejak saat itu, jumlahnya secara bertahap tetapi jelas terus menurun.

Saat ini, jumlah kapal yang melintasi kedua titik sempit tersebut setiap hari hanya sedikit lebih dari separuh dibandingkan puncak pada akhir 2023. Artinya, ancaman dari Houthi telah diperhitungkan dalam harga dan terlihat pada peta pengiriman bukan sejak kemarin atau sejak awal tahun, melainkan selama lebih dari dua tahun.

Tidak Semua Kapal Memiliki Peran yang Sama

Tidak setiap kapal kargo merupakan kapal kontainer. Saat ini, pasar sedang mencermati harga minyak dengan penuh kekhawatiran sehingga analis dan investor perlu lebih berfokus pada kapal tanker superbesar. Dalam hal ini, situasinya lebih kompleks.

Menurut data yang antara lain berasal dari SCNT, Reuters, dan EIA, meskipun jumlah kapal telah menurun di kedua jalur keluar kawasan Laut Merah, volume minyak yang diangkut di wilayah tersebut justru meningkat secara signifikan. Kenaikan terutama terjadi di Selat Bab al-Mandab, dengan pertumbuhan sekitar 40%.

Dengan kondisi tersebut, blokade terhadap selat seharusnya secara jelas mendorong harga naik, bukan?

Volume Transit Minyak: Bab al-Mandab

Elemen yang hilang dalam perhitungan harga adalah skala dan konteks. Kenaikan sebesar 40% saat ini berarti volume mencapai sekitar 7,5 juta barel per hari, atau sedikit di bawah 7% dari permintaan global harian.

Apabila Selat Bab al-Mandab ditutup sepenuhnya besok, hal itu tidak berarti terputusnya 25%, 15%, atau bahkan 10% dari volume pengiriman minyak global. Dampaknya hanya sekitar 7%.

Penutupan total juga kecil kemungkinan terjadi karena kemampuan Houthi untuk melakukan serangan di kawasan terus melemah. Selain itu, berbeda dengan Teluk Persia, Laut Merah memiliki dua jalur keluar, bukan hanya satu.

A complete closure is also unlikely due to the Houthis’ fading ability to conduct attacks in the region. In addition, unlike the Persian Gulf, the Red Sea has two exits rather than one.

Situasi Akan Memburuk Sebelum Membaik

Lalu, apakah dalam konteks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa “semuanya akan baik-baik saja”? Sayangnya tidak.

Dalam arti tertentu, Selat Bab al-Mandab merupakan “prototipe” dari kondisi status quo yang tampaknya ingin diciptakan Amerika Serikat di Teluk Persia. Strategi tersebut melibatkan penggunaan sanksi dan serangan udara untuk mengurangi kemampuan Iran dalam melakukan serangan hingga risiko transit melalui Selat Hormuz dapat diterima oleh pemilik kapal.

Apakah strategi tersebut dapat berhasil?

Dengan menganalisis situasi terkini di selat tersebut, kita dapat mengumpulkan sejumlah observasi dan menarik kesimpulan berikut:

Amerika Serikat jelas telah memperluas skala dan karakter serangannya terhadap Iran. Operasi tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan udara dan angkatan laut, tetapi juga semakin banyak menggunakan peluncur berbasis darat.

Target serangan kini tidak hanya mencakup fasilitas Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, tetapi juga fasilitas milik militer reguler Iran.

Perhatian khusus juga perlu diberikan pada serangan terhadap jembatan, jalan, dan terowongan di wilayah selatan Iran. Memutus akses pelabuhan Bandar Abbas dari wilayah lain di negara tersebut relatif mudah bagi Amerika Serikat, tetapi langkah ini menunjukkan bahwa AS siap meningkatkan eskalasi secara bertahap. Hal tersebut bahkan dapat dilihat sebagai persiapan untuk merebut pulau-pulau di Teluk Persia.

Yang paling mengkhawatirkan, Iran dikabarkan menyerang fasilitas desalinasi air di Kuwait. Informasi ini menunjukkan bahwa Iran merasa menghadapi ancaman eksistensial dan mungkin memilih langkah paling ekstrem, yaitu berupaya melumpuhkan infrastruktur air negara-negara lain di Teluk Persia.

Bahkan dari potongan-potongan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat kemungkinan sedang merencanakan eskalasi yang signifikan. Perkembangan ini akan memiliki implikasi jangka pendek dan menengah terhadap valuasi, tidak hanya pada minyak, tetapi dalam skala terbatas juga pada indeks saham.

Namun, dalam jangka panjang, Iran tampaknya tidak memiliki peluang untuk mencapai tuntutan maksimalnya. Kondisi ekonomi negara tersebut telah memburuk selama berbulan-bulan, dari yang sebelumnya “sangat buruk” menjadi “katastropik”.

Pasar memahami kondisi tersebut. Dengan mempertimbangkan seluruh langkah mitigasi yang telah dilakukan para pelaku pasar, kenaikan harga di atas level tertinggi sebelumnya atau lonjakan besar ekspektasi terhadap harga hidrokarbon dalam jangka panjang tampaknya tidak perlu diantisipasi.