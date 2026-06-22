Booz Allen Menjadi Korban Perubahan Anggaran Washington

Booz Allen Hamilton (BAH.US) merupakan salah satu kontraktor teknologi paling penting bagi pemerintah Amerika Serikat. Perusahaan beroperasi di persimpangan berbagai sektor strategis, termasuk:

Pertahanan.

Intelijen.

Keamanan siber.

Kecerdasan buatan (AI).

Meski memiliki posisi yang sangat penting dalam ekosistem keamanan nasional AS, saham Booz Allen telah anjlok lebih dari 67% dari rekor tertingginya. Penurunan ini menjadikannya salah satu korban terbesar dari perubahan kebijakan politik dan prioritas anggaran yang terjadi di Washington dalam beberapa tahun terakhir.

Terlibat dalam Proyek Golden Dome

Booz Allen termasuk salah satu dari 12 perusahaan yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam pengembangan sistem pertahanan rudal Golden Dome milik Amerika Serikat. Perusahaan akan berperan sebagai integrator sistem utama dan telah memperoleh kontrak untuk merancang prototipe sistem intersepsi berbasis luar angkasa bernama Brilliant Swarms. Konsep ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal melalui jaringan interceptor orbital yang dapat beroperasi secara terkoordinasi.

Koreksi harga saham yang tajam telah menekan valuasi Booz Allen secara signifikan.

Saat ini perusahaan diperdagangkan pada:

Trailing P/E sekitar 10x.

Forward P/E sekitar 12x.

EV/EBITDA sekitar 9x.

Price-to-Sales sekitar 0,8x.

Level tersebut terlihat rendah dibandingkan sebagian besar kontraktor pertahanan besar lainnya. Posisi neraca juga relatif sehat dengan tingkat leverage yang lebih konservatif dibanding banyak pesaing. Pada kuartal terakhir, Booz Allen melaporkan:

EPS disesuaikan sebesar US$1,78.

Konsensus pasar: US$1,34.

Pendapatan mencapai US$2,78 miliar, turun 6,4% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah karyawan berkurang menjadi sekitar 31.500 orang dari 35.800 pada periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, backlog justru meningkat 3,1% menjadi US$38,2 miliar. Untuk fiskal 2027, manajemen memproyeksikan:

Pendapatan antara US$11,2–11,7 miliar.

EPS disesuaikan sebesar US$6,00–6,35.

Apa Penyebab Kejatuhan Saham?

Masalah terbesar Booz Allen selama beberapa kuartal terakhir adalah tingginya konsentrasi pendapatan. Sekitar 97–98% pendapatan perusahaan berasal dari kontrak pemerintah federal AS. Ketergantungan yang sangat besar ini membuat perusahaan rentan terhadap perubahan prioritas belanja pemerintah. Selain itu, Booz Allen secara historis dikenal sebagai perusahaan konsultasi dan jasa profesional berteknologi tinggi. Investor mulai mempertanyakan prospek jangka panjang model bisnis berbasis tenaga kerja di tengah perkembangan AI yang semakin mampu mengotomatisasi pekerjaan berbasis pengetahuan.

Selama periode 2025–2026, pasar mulai memperhitungkan dampak program efisiensi anggaran pemerintah yang dikenal sebagai DOGE. Program tersebut bertujuan memangkas pengeluaran federal untuk konsultasi dan layanan teknologi.

Akibatnya:

Aktivitas pengadaan melambat.

Banyak kontrak ditinjau ulang.

Beberapa kontrak segmen sipil dibatalkan.

Perusahaan juga beberapa kali menurunkan panduan sepanjang fiskal 2026. Segmen Civil Business mengalami penurunan pendapatan hingga 20–28%. Kondisi ini membuat investor mulai menganggap pelemahan tersebut sebagai masalah struktural, bukan sekadar perlambatan sementara.

Mengapa Investor Begitu Khawatir?

Kekhawatiran pasar berfokus pada beberapa faktor utama:

Ketergantungan besar pada pemerintah AS sebagai pelanggan utama.

Pembatalan sejumlah kontrak federal.

Perlambatan pertumbuhan setelah bertahun-tahun mencatat kinerja kuat.

Pengurangan sekitar 2.500 karyawan dan restrukturisasi bisnis sipil.

Risiko pemangkasan anggaran lebih lanjut akibat perubahan politik.

Serangkaian revisi turun terhadap pendapatan dan laba.



Di Mana Pasar Mungkin Keliru?

Ironisnya, argumen investasi paling menarik justru muncul setelah saham mengalami kejatuhan besar. Investor terlalu fokus pada kelemahan segmen sipil dan cenderung mengabaikan fakta bahwa bisnis utama perusahaan masih menunjukkan ketahanan yang kuat.

Segmen berikut tetap berkembang:

Pertahanan.

Intelijen.

Keamanan siber.

Produk berbasis AI.

Booz Allen menutup fiskal 2026 dengan backlog rekor sekitar US$38 miliar. Manajemen juga terus menyoroti peningkatan permintaan di bidang:

National Security.

Cybersecurity.

Produk AI-native.

Berbeda dengan perusahaan konsultasi tradisional, Booz Allen telah terintegrasi selama puluhan tahun ke dalam infrastruktur keamanan nasional Amerika Serikat. Meningkatnya ketegangan geopolitik global dan perlombaan AI menjadi faktor yang terus mendukung permintaan terhadap layanan perusahaan.

Hasil kuartal keempat fiskal 2026 menunjukkan situasi yang menarik. Pertumbuhan pendapatan memang melambat, tetapi:

EPS melampaui ekspektasi.

Arus kas bebas tetap kuat.

Profitabilitas meningkat.

Hal tersebut terjadi berkat restrukturisasi agresif dan program efisiensi biaya yang dijalankan manajemen. Meski demikian, koreksi saham juga tidak sepenuhnya tidak beralasan.

Perusahaan memang menghadapi perlambatan pertumbuhan, kehilangan beberapa kontrak, dan tekanan politik terkait pengurangan belanja pemerintah. Pertanyaan utamanya adalah apakah tantangan tersebut cukup besar untuk membenarkan valuasi saat ini.

Akuisisi Ultra Mission Solutions Bisa Menjadi Katalis Penting

Booz Allen baru-baru ini mengumumkan akuisisi Ultra I&C Mission Solutions senilai US$720 juta. Ini merupakan akuisisi terbesar perusahaan sejak pembelian Liberty IT Solutions pada 2021. Ultra Mission Solutions hanya memiliki sekitar 220 karyawan, termasuk 135 insinyur spesialis. Namun yang dibeli Booz Allen bukanlah skala pendapatan, melainkan teknologi strategis. Perusahaan tersebut bergerak di tiga bidang utama:

Mission Software: Perangkat lunak komando dan pengendalian medan tempur.

Edge Computin: Pemrosesan data langsung di lokasi pengumpulan data.

Encryption Management: Sistem komunikasi aman dan manajemen enkripsi.

Portofolionya mencakup platform seperti: Apex, ADSI, ACTS, Rain dan Knox. Teknologi ini digunakan dalam berbagai program militer AS dan negara sekutu.

Margin Ultra Jauh Lebih Tinggi

Manajemen memperkirakan bisnis Ultra akan menghasilkan:

Pertumbuhan pendapatan dua digit selama beberapa tahun.

Margin EBITDA di atas 20%.

Sebagai perbandingan, Booz Allen mencatat:

EBITDA sekitar US$1,23 miliar.

Pendapatan US$11,2 miliar.

Artinya margin EBITDA perusahaan hanya sekitar 11%. Dengan kata lain, Ultra memiliki tingkat profitabilitas hampir dua kali lebih tinggi dibanding bisnis inti Booz Allen saat ini.

Transformasi dari Konsultan Menjadi Perusahaan Teknologi Pertahanan

Beberapa tahun lalu, Booz Allen lebih sering dipandang sebagai perusahaan konsultasi pemerintah. Kini arah investasinya semakin bergeser ke sektor:

Kecerdasan buatan.

Keamanan siber.

Sistem komando dan kendali militer.

Edge computing.

Komunikasi tahan gangguan.

Teknologi pertahanan generasi berikutnya.

Bidang-bidang tersebut juga merupakan area yang diidentifikasi manajemen sebagai mesin pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Meskipun pendapatan fiskal 2026 turun 6,4% menjadi US$11,2 miliar, perusahaan tetap mempertahankan profitabilitas yang kuat dan mencatat backlog tertinggi dalam sejarah. Akuisisi Ultra Mission Solutions semakin memperkuat eksposur terhadap segmen-segmen yang saat ini tumbuh paling cepat. Alih-alih menunggu kondisi anggaran pemerintah membaik, Booz Allen memanfaatkan periode pelemahan ini untuk memperbesar kehadirannya di pasar pertahanan, AI, dan keamanan siber.

Saat ini pasar tampaknya menilai Booz Allen berdasarkan skenario stagnasi jangka panjang. Namun kenyataannya, lini bisnis paling strategis perusahaan justru masih berkembang, termasuk:

Pertahanan.

Intelijen.

Keamanan siber.

AI.

Backlog yang mendekati rekor menunjukkan permintaan masih kuat. Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bagi investor bukan lagi apakah Booz Allen menghadapi masalah, melainkan apakah pasar telah mendiskon masalah tersebut secara berlebihan dan menganggapnya akan berlangsung selamanya.

Sumber: xStation5