Data PCE April di AS memberikan kejutan positif, dengan inflasi bulanan tercatat sebesar 0,4% MoM, lebih rendah dibanding ekspektasi pasar sebesar 0,5%. Angka tersebut menunjukkan perlambatan moderat tekanan harga dibanding Maret, ketika PCE melonjak 0,7% MoM. Secara tahunan, inflasi headline PCE tetap berada di level 3,8% YoY, sesuai dengan perkiraan pasar.

Core PCE memberikan kejutan positif

Core PCE — indikator inflasi pilihan Federal Reserve — hanya naik 0,2% MoM, lebih rendah dari ekspektasi 0,3%. Hal ini menjadi sinyal jelas bahwa tekanan inflasi inti mulai mereda lebih cepat dibanding perkiraan pasar sebelumnya. Secara tahunan, Core PCE berada di level 3,3% YoY, sesuai konsensus. Namun dikombinasikan dengan data bulanan yang lebih lemah, pasar kemungkinan akan menafsirkan rilis ini sebagai peluang terbukanya pemangkasan suku bunga The Fed lebih awal.

GDP direvisi lebih rendah

Estimasi kedua GDP kuartal pertama 2026 mengecewakan pasar, tercatat hanya sebesar 1,6% QoQ dibanding ekspektasi 2,0% dan pembacaan sebelumnya 2,0%. Revisi turun tersebut mengonfirmasi bahwa ekonomi AS melambat lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Implikasi terhadap pasar

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan risiko stagflasi yang lebih ringan dibanding kekhawatiran sebelumnya. Namun, inflasi tetap menjadi fokus utama pasar, dan rilis data yang relatif menenangkan hari ini mendukung rebound indeks US100 yang terlihat hanya beberapa menit setelah publikasi data.

Sumber: xStation