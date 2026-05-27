Donald Trump secara jelas meredam euforia pasar pada pagi hari setelah menyatakan usai rapat kabinet bahwa AS tidak akan menerima “kesepakatan lemah” dan tidak akan memberikan konsesi prematur kepada Teheran. Sikap keras Gedung Putih langsung memicu pembalikan arah indeks AS dari level tertinggi historis, meskipun harga minyak global masih tetap berada di bawah tekanan penurunan tajam.

Trump tidak ingin kesepakatan lemah: Presiden AS secara terbuka menyatakan bahwa bentuk kesepakatan saat ini tidak memuaskannya dan ia tidak akan menandatangani kesepakatan yang lemah.

Gedung Putih menolak syarat Iran: Washington saat ini menolak tuntutan Teheran — Trump menegaskan bahwa sanksi tidak akan dicabut hanya sebagai imbalan penyerahan uranium dan mengumumkan tetap mempertahankan kontrol atas miliaran dolar aset yang dibekukan.

Indeks mulai memangkas kenaikan: Sikap keras AS inilah yang mendinginkan euforia pasar pagi tadi. Investor menyadari bahwa kesepakatan masih membutuhkan proses panjang, yang menarik futures indeks AS turun dari level tertinggi historis mendekati level pembukaan.