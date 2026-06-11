14:30 – Inflasi Produsen (PPI) Amerika Serikat (Mei)

PPI Bulanan (MoM): 1,1%. Ekspektasi: 0,7%. Sebelumnya: 1,1%

PPI Tahunan (YoY): 6,5%. Ekspektasi: 6,4%. Sebelumnya: 5,7%

Core PPI Bulanan (MoM): 0,4%. Ekspektasi: 0,5%. Sebelumnya: 0,7%

Core PPI Tahunan (YoY): 4,9%. Ekspektasi: 5,4%. Sebelumnya: 4,9%

14:30 – Klaim Pengangguran Amerika Serikat

Initial Jobless Claims: 229 ribu. Ekspektasi: 220 ribu. Sebelumnya: 225 ribu

Continuing Jobless Claims: 1,795 juta. Ekspektasi: 1,780 juta. Sebelumnya: 1,771 juta

Laporan inflasi produsen Amerika Serikat menunjukkan dinamika harga yang cukup kompleks. Baik data PPI utama maupun Core PPI sama-sama memberikan kejutan terhadap konsensus pasar, namun dengan arah yang berlawanan. Core PPI menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan dan berada jauh di bawah ekspektasi pasar.

Kondisi ini dapat menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi secara umum serta permintaan konsumen mulai melemah. Di sisi lain, inflasi produsen utama (headline PPI) justru berada di atas perkiraan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa komponen energi mengambil porsi yang lebih besar dalam mendorong kenaikan harga dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya.

Perkembangan Pasar Tenaga Kerja

Data pasar tenaga kerja menunjukkan kenaikan klaim pengangguran awal menjadi 229 ribu, level tertinggi sejak Februari. Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong berada dalam kisaran normal jika dibandingkan dengan kondisi pasar tenaga kerja saat ini. Yang lebih menarik adalah tren pada continuing jobless claims. Data tersebut menunjukkan bahwa pelemahan pasar tenaga kerja berlangsung secara bertahap namun konsisten. Setelah sempat menunjukkan perbaikan pada tingkat pengangguran jangka panjang selama Mei, tren tersebut kini mulai berbalik arah dan kembali meningkat.

Implikasi terhadap Pasar

Bagi Federal Reserve, kombinasi data ini menghadirkan sinyal yang bercampur. Di satu sisi, perlambatan Core PPI dan meningkatnya klaim pengangguran mendukung argumen bahwa tekanan ekonomi mulai mereda. Namun di sisi lain, lonjakan headline PPI menunjukkan bahwa risiko inflasi, terutama yang berasal dari sektor energi, masih belum sepenuhnya hilang. Karena itu, pasar kemungkinan akan tetap berhati-hati dalam menilai peluang perubahan kebijakan suku bunga The Fed dalam beberapa bulan ke depan.