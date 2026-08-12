Amerika Serikat, data inflasi Juli:

CPI YoY: Aktual 3,4% (Perkiraan 3,4%, Sebelumnya 3,5%)

CPI MoM: Aktual 0,1% (Perkiraan 0,1%, Sebelumnya -0,4%)

Core CPI YoY: Aktual 2,5% (Perkiraan 2,5%, Sebelumnya 2,6%)

Inflasi harga konsumen AS tercatat sesuai ekspektasi dan turun ke level terendah sejak April 2026. Komponen shelter masih menjadi sumber utama tekanan inflasi dan menyumbang sekitar dua pertiga dari kenaikan bulanan. Sementara itu, indeks energi turun 1,5% secara bulanan, meskipun masih memberikan kontribusi kuat terhadap angka inflasi secara tahunan.

Data tersebut hanya memicu volatilitas yang sangat kecil di pasar utama karena tidak memberikan banyak informasi baru mengenai arah kebijakan moneter AS. Komponen-komponen inflasi secara umum masih mempertahankan tren jangka panjangnya. Pada saat yang sama, proses disinflasi menuju target 2% masih menghadapi hambatan dari shock pasokan energi, berkurangnya dampak tarif, dan peningkatan belanja modal atau CapEx infrastruktur AI.