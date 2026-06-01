Informasi yang dilaporkan oleh kantor berita Tasnim dan dikonfirmasi oleh CNBC menunjukkan bahwa Iran telah menghentikan komunikasi diplomatik dengan Amerika Serikat dalam kerangka negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung. Perkembangan ini menandai kemunduran signifikan dalam upaya deeskalasi konflik dan meningkatkan ketidakpastian mengenai prospek tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.

Ketegangan Kembali Meningkat

Pernyataan tersebut muncul setelah serangkaian pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan kedua pihak dalam beberapa hari terakhir. Insiden yang dilaporkan meliputi:

Serangan Amerika Serikat terhadap Goruk dan Qeshm.

Serangan Iran terhadap wilayah Kuwait.

Eskalasi besar konflik di Lebanon antara pasukan Israel dan Hezbollah.

Rangkaian peristiwa tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa konflik di kawasan Timur Tengah dapat kembali meluas setelah sempat muncul harapan terhadap tercapainya kesepakatan diplomatik.

Pasar Bereaksi Cepat

Pasar keuangan langsung merespons perkembangan terbaru tersebut. Harga minyak mencatat kenaikan signifikan karena investor kembali memasukkan premi risiko geopolitik ke dalam harga energi.

Di saat yang sama:

Dolar AS menguat sebagai aset safe haven.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS naik.

Sentimen risiko global mengalami tekanan.

Pelaku pasar khawatir bahwa meningkatnya ketegangan dapat mengganggu jalur distribusi energi global dan memperburuk ketidakpastian ekonomi.

Ancaman terhadap Bab el-Mandeb

Dalam pernyataan terbarunya, perwakilan Iran juga mengancam akan menutup Selat Bab el-Mandeb, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Arab. Selat tersebut merupakan salah satu koridor perdagangan paling penting di dunia dan menjadi rute utama bagi pengiriman minyak, LNG, serta barang perdagangan internasional antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Jika ancaman tersebut benar-benar direalisasikan, dampaknya terhadap rantai pasok global berpotensi sangat besar dan dapat memicu lonjakan baru pada harga energi dunia.

Sumber: xStation5