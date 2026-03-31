BREAKING: IRGC ancam Microsoft, Apple & Alphabet ⚔️

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) baru saja mengeluarkan peringatan keras kepada 18 perusahaan teknologi Amerika Serikat, dengan menyoroti Microsoft, Apple, Alphabet, Intel, dan Boeing sebagai “target yang sah” sebagai respons terhadap operasi yang dilakukan oleh AS dan Israel. Garda Revolusi menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas perusahaan-perusahaan ini di kawasan dapat dimulai secepat 1 April, memberikan urgensi tinggi terhadap situasi ini.

Dalam pernyataannya, IRGC menegaskan bahwa perusahaan di sektor ICT dan AI memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi yang menargetkan Iran - sebuah tuduhan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sektor teknologi sipil. Reaksi pasar terjadi dengan cepat: saham Microsoft, Apple, Alphabet, Intel, dan Boeing menghentikan kenaikan awal dan mulai memangkas keuntungan yang diperoleh di awal sesi. Pada saat yang sama, harga minyak melonjak tajam - eskalasi ketegangan terkait Iran merupakan sinyal klasik bagi pasar komoditas energi, di mana setiap ancaman terhadap pasokan dapat mendorong harga lebih tinggi.

Perlu dicatat bahwa IRGC sebelumnya juga pernah mengeluarkan ancaman serupa, yang tidak selalu berujung pada tindakan fisik. Namun, tenggat waktu 1 April memberikan karakter yang lebih konkret dibandingkan sebelumnya. Pasar kini akan memantau dengan cermat respons dari Washington serta pernyataan dari perusahaan-perusahaan terkait mengenai keberadaan dan aset mereka di Timur Tengah. Beberapa jam ke depan akan menentukan apakah ini hanya kebisingan geopolitik semata atau awal dari eskalasi nyata yang dapat mengubah sentimen secara permanen di pasar teknologi dan komoditas.

Sumber: xStation5

