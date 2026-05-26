- Senin membawa penguatan signifikan di pasar keuangan, didorong oleh laporan yang menunjukkan bahwa Washington dan Teheran semakin dekat untuk menandatangani memorandum 14 poin.
- Indeks DAX Jerman ditutup naik 2%, begitu juga indeks pan-Eropa Euro Stoxx 50. Indeks saham Eropa lainnya juga bergerak lebih tinggi, bersama futures S&P 500 dan Nasdaq Composite. Pasar tunai AS tutup kemarin dalam rangka peringatan Memorial Day.
🌍 Geopolitik
- Kedua pihak menyampaikan optimisme tinggi terkait perkembangan negosiasi.
- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menilai bahwa pembicaraan telah mencapai sekitar 90-95 persen penyelesaian dan kabar baik dapat segera diumumkan.
- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, juga menyebut bahwa kesenjangan negosiasi antara kedua pihak semakin menyempit.
- Namun semalam, muncul laporan mengenai serangan pasukan AS terhadap fasilitas di Iran selatan, kemungkinan di dekat Bandar Abbas. Menurut United States Central Command, serangan tersebut menargetkan lokasi peluncuran rudal Iran dan kapal yang bertugas memasang ranjau di Selat Hormuz.
- Rubio memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan mengganggu proses negosiasi. Pembicaraan yang berlangsung di Qatar saat ini disebut hanya berfokus pada “pemilihan bahasa yang tepat” dalam potensi kesepakatan antara Washington dan Teheran.
Media global juga melaporkan serangan lanjutan Israel terhadap Lebanon. Penembakan dilaporkan terjadi di wilayah selatan negara itu, khususnya di area Tyre dan Nabatieh. Benjamin Netanyahu menyatakan: “Kami tidak melambat. Justru sebaliknya, saya mengatakan kepada mereka untuk menekan pedal gas lebih keras lagi.”
🌏 Asia
- Sentimen campuran mendominasi pasar Asia. Indeks Kospi Korea Selatan mencetak level tertinggi baru dengan kenaikan 2,8%, sementara Nikkei 225 Jepang turun 0,4% dan Shanghai SE Composite melemah 0,8%.
🛢️ Komoditas
- Setelah muncul kembali tanda-tanda eskalasi geopolitik, harga minyak mentah kembali bergerak naik. WTI diperdagangkan di sekitar $92, sementara Brent berada di area $98,30. Keduanya menguat sekitar 2%.
- Sebaliknya, emas melemah 0,9% dan saat ini bergerak di sekitar $4.530 per troy ounce. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan kembali yield obligasi pemerintah AS.
₿ Kripto
- Pasar cryptocurrency juga bergerak melemah. Bitcoin turun 0,5% ke area $76.800, sementara Ethereum mencatat penurunan dengan besaran yang serupa.
Minyak jatuh usai harapan deal AS-Iran
Daily Summary - Wall Street Cetak Rekor Baru di Tengah Euforia AI
Trump dan Warsh Siapkan Revolusi Baru di The Fed
Waller Guncang Pasar dengan Nada Hawkish
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.