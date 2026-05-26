Namun semalam, muncul laporan mengenai serangan pasukan AS terhadap fasilitas di Iran selatan, kemungkinan di dekat Bandar Abbas. Menurut United States Central Command, serangan tersebut menargetkan lokasi peluncuran rudal Iran dan kapal yang bertugas memasang ranjau di Selat Hormuz.

Rubio memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan mengganggu proses negosiasi. Pembicaraan yang berlangsung di Qatar saat ini disebut hanya berfokus pada “pemilihan bahasa yang tepat” dalam potensi kesepakatan antara Washington dan Teheran.

Media global juga melaporkan serangan lanjutan Israel terhadap Lebanon. Penembakan dilaporkan terjadi di wilayah selatan negara itu, khususnya di area Tyre dan Nabatieh. Benjamin Netanyahu menyatakan: “Kami tidak melambat. Justru sebaliknya, saya mengatakan kepada mereka untuk menekan pedal gas lebih keras lagi.”