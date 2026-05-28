Menurut Axios, salah satu media paling terpercaya di Washington, negosiator AS dan Iran telah mencapai kesepakatan awal berupa memorandum of understanding (MOU) selama 60 hari yang akan memperpanjang gencatan senjata dan membuka pembicaraan mengenai program nuklir Iran. Saat ini, yang tersisa hanyalah persetujuan final dari Donald Trump — Presiden AS tersebut dikabarkan meminta mediator untuk memberinya “beberapa hari untuk mempertimbangkannya.”

Apa isi kesepakatan tersebut?

Detail yang diungkap Axios sangat spesifik. Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya — tanpa tarif maupun gangguan terhadap kapal — dan Iran berkomitmen membersihkan ranjau di selat tersebut dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan.

Di saat yang sama, blokade laut AS akan dicabut secara bertahap sesuai pemulihan lalu lintas komersial. Iran juga akan secara formal berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, dan selama periode negosiasi 60 hari, pembicaraan akan difokuskan pada cara pembuangan uranium yang telah diperkaya tinggi serta pembatasan pengayaan lebih lanjut.

Sebagai gantinya, AS menjanjikan pembicaraan mengenai pencabutan sanksi, pencairan dana Iran yang dibekukan, serta pembentukan mekanisme pengiriman barang dan bantuan kemanusiaan ke Iran.

Mengapa pasar langsung bereaksi?

Reaksi pasar yang tercermin dalam perdagangan hari ini menjadi contoh klasik dari “anticipation trade.” Harga minyak mentah (OIL -0,25%, OIL.WTI -0,48%) turun karena potensi pembukaan kembali Selat Hormuz berarti pasokan minyak Iran dapat kembali masuk ke pasar global dan meningkatkan suplai dunia.

Dolar AS juga melemah (USDIDX -0,16%, USDPLN -0,29%) karena meredanya ketegangan geopolitik mendorong arus modal keluar dari aset safe haven, yang secara otomatis menopang penguatan EURUSD (+0,21%) dan GBPUSD (+0,10%).

Sementara itu, harga emas naik tipis (+0,11%) terutama akibat pelemahan dolar AS.

Mengapa pasar belum bisa terlalu optimistis?

Trump dan para penasihatnya beberapa kali sebelumnya juga percaya bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan — namun seluruh upaya tersebut gagal terwujud.

Yang paling penting, Iran sendiri belum secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah memperoleh “persetujuan yang diperlukan” di dalam negeri — klaim tersebut sejauh ini hanya berasal dari pejabat AS anonim.

Axios memang dikenal memiliki rekam jejak yang sangat baik di Washington dan laporannya biasanya dianggap serius oleh pasar. Namun hingga Trump secara resmi menandatangani kesepakatan tersebut, seluruh skenario ini masih berada dalam kategori laporan yang belum terkonfirmasi sepenuhnya.

Pasar hari ini pada dasarnya bertaruh hanya pada kemungkinan tercapainya terobosan diplomatik — dan jika kesepakatan gagal terjadi, koreksi pasar berpotensi sama tajamnya dengan reli yang terjadi saat ini.

Saat ini, indeks US100 telah berhasil menghapus seluruh pelemahan harian dan kembali diperdagangkan di zona positif secara intraday. Sumber: xStation