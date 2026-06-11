Inflasi Produsen (PPI) Tahunan

• Aktual: 6,5%

• Konsensus: 6,4%

• Sebelumnya: 6,0%

Hasil ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan pasar dan menunjukkan bahwa tekanan harga di tingkat produsen masih meningkat. Secara teori, angka ini cenderung negatif bagi pasar karena dapat memperkuat pandangan bahwa inflasi masih belum sepenuhnya terkendali.

Core PPI Tahunan

• Aktual: 4,9%

• Konsensus: 5,4%

• Sebelumnya: 5,2%

Ini menjadi kejutan terbesar dalam laporan hari ini. Inflasi inti produsen turun jauh di bawah ekspektasi pasar dan juga lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa tekanan harga yang mendasari perekonomian mulai mereda lebih cepat dari perkiraan. Kondisi tersebut dinilai positif bagi saham dan aset berisiko.

Core PPI Bulanan

• Aktual: 0,4%

• Konsensus: 0,5%

• Sebelumnya: 1,0%

Data bulanan juga menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan. Penurunan dari 1,0% menjadi 0,4% memperkuat sinyal disinflasi dan mendukung pandangan bahwa tekanan harga inti mulai berkurang.

PPI Bulanan

• Aktual: 1,1%

• Konsensus: 0,7%

• Sebelumnya: 1,4%

Meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, angka ini masih jauh di atas ekspektasi pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa komponen energi dan faktor harga yang lebih volatil masih memberikan tekanan inflasi yang cukup besar.

Data Pasar Tenaga Kerja

Initial Jobless Claims

• Aktual: 229 ribu

• Konsensus: 220 ribu

• Sebelumnya: 225 ribu

Jumlah klaim pengangguran baru meningkat lebih tinggi dari perkiraan. Ini menunjukkan pasar tenaga kerja mulai kehilangan sebagian momentumnya dan dapat dianggap sebagai sinyal dovish bagi Federal Reserve.

Continuing Jobless Claims

• Aktual: 1,795 juta

• Konsensus: 1,785 juta

• Sebelumnya: 1,777 juta

Klaim pengangguran berkelanjutan juga naik sedikit di atas ekspektasi. Data ini semakin memperkuat indikasi bahwa kondisi pasar tenaga kerja mulai melunak.

Dampak terhadap Pasar

Secara keseluruhan, laporan hari ini memberikan sinyal yang campuran. Inflasi produsen utama masih relatif tinggi dan dapat menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan.

Namun pasar tampaknya lebih fokus pada:

• Penurunan signifikan Core PPI.

• Perlambatan Core PPI bulanan.

• Data pasar tenaga kerja yang lebih lemah.

Kombinasi faktor tersebut mengurangi sebagian kekhawatiran bahwa Federal Reserve perlu mengambil langkah yang lebih agresif dalam kebijakan moneternya. Akibatnya, indeks dolar AS (USDIDX) bergerak melemah setelah rilis data. Pelemahan dolar menunjukkan investor melihat laporan ini secara keseluruhan sedikit lebih dovish dibandingkan yang dikhawatirkan sebelumnya. Meskipun demikian, dengan CPI AS yang masih berada di level 4,2% dan PPI utama yang tetap tinggi, pasar masih belum dapat sepenuhnya mengesampingkan skenario suku bunga tinggi bertahan lebih lama.