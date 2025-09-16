Baca selengkapnya

BREAKING: Produksi Industri AS Lebih Kuat dari Ekspektasi

20.16 16 September 2025

Produksi industri AS (MoM) di bulan Agustus tercatat +0,1%, melampaui ekspektasi -0,1% serta lebih baik dari bulan sebelumnya (-0,1%).

  • Output manufaktur AS juga naik 0,2% (perkiraan -0,2%; sebelumnya 0,0%).
  • Tingkat pemanfaatan kapasitas industri berada di level 77,4%, sesuai perkiraan dan hampir tidak berubah dari level sebelumnya (77,5%).

Menariknya, pasangan EURUSD hampir mengabaikan data makro AS yang lebih kuat (retail sales & produksi), dan tetap menguat hampir 0,4% hari ini.

Sumber: xStation5

