Data terbaru penjualan ritel Amerika Serikat menunjukkan kejutan positif yang signifikan pada bulan Mei, bahkan sebelum dimulainya Piala Dunia yang biasanya turut mendorong konsumsi masyarakat. Konsumen Amerika kembali membuktikan ketahanannya terhadap prospek kebijakan moneter yang lebih hawkish, memicu reaksi cepat di pasar keuangan global.

Data Utama

Retail Sales Utama (Headline): Penjualan ritel AS pada Mei meningkat sebesar 0,9% secara bulanan (MoM). Angka ini jauh melampaui konsensus pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 0,5%.

Penjualan ritel AS pada Mei meningkat sebesar 0,9% secara bulanan (MoM). Angka ini jauh melampaui konsensus pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 0,5%. Kelompok Kontrol (Control Group): Indikator yang secara langsung digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat mencatat kenaikan 0,7% MoM. Hasil ini juga lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 0,4%.

Indikator yang secara langsung digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat mencatat kenaikan 0,7% MoM. Hasil ini juga lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 0,4%. Retail Sales di Luar Transportasi: Penjualan ritel yang tidak memasukkan sektor otomotif meningkat 0,8% MoM, lebih tinggi dari perkiraan 0,5%.

Revisi: Data April direvisi sedikit lebih rendah dari 0,5% menjadi 0,4%.

Pertumbuhan Tahunan: Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penjualan ritel AS melonjak 6,9% secara tahunan (YoY).

Konsumen Amerika Masih Sangat Kuat. Laporan Mei memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kekuatan permintaan domestik Amerika Serikat. Kekhawatiran bahwa inflasi yang lebih tinggi akan mulai menekan daya beli masyarakat untuk sementara waktu tampaknya memudar. Yang paling penting, pertumbuhan kuat pada kelompok kontrol sebesar 0,7% menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi tidak semata-mata berasal dari kenaikan harga energi atau bahan bakar. Sebaliknya, data tersebut mencerminkan aktivitas belanja yang nyata dan sehat. Bank of America sebelumnya telah memperkirakan hasil yang kuat ini berdasarkan data transaksi kartu nasabah mereka. Dan hasilnya menunjukkan bahwa konsumen Amerika memang terus berbelanja.

Dolar AS Menguat Menjelang Keputusan FOMC. Data ekonomi yang sangat kuat ini menjadi katalis langsung bagi penguatan dolar AS. Publikasi tersebut hadir pada momen yang sangat penting, hanya beberapa jam sebelum keputusan suku bunga Federal Reserve diumumkan. Pasar segera menangkap pesan yang jelas. Jika ekonomi tetap kuat dan konsumen masih aktif berbelanja, maka Federal Reserve memiliki sedikit alasan untuk terburu-buru menurunkan suku bunga. Saat ini, pasar meningkatkan probabilitas kenaikan suku bunga pada Desember menjadi lebih dari 80%. Meskipun demikian, fokus utama investor tetap tertuju pada bagaimana Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh, akan menyampaikan pandangannya malam ini.

Ketegangan Iran Kembali Mendukung Dolar. Penguatan dolar tidak hanya berasal dari data ekonomi yang solid. Faktor penting lainnya adalah kembali munculnya premi risiko geopolitik di pasar global. Situasi terkait kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah pernyataan terbaru Donald Trump. Trump kembali melontarkan ancaman terbuka terkait kemungkinan aksi militer dan penghentian kesepakatan yang sudah ada. Ketidakpastian yang meningkat di Timur Tengah mendorong investor global mencari aset safe haven. Dalam kondisi seperti ini, dolar AS tetap menjadi tujuan utama arus modal internasional.

Kombinasi antara:

Data ekonomi yang sangat kuat

Ekspektasi kebijakan moneter yang lebih hawkish

Ketegangan geopolitik yang meningkat,

menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi penguatan dolar dalam beberapa hari ke depan.