Poin Utama dari Sesi Tanya Jawab

“Family fight” di dalam FOMC: Warsh mengakui bahwa ia meminta diskusi yang tajam dan substantif di dalam komite, dan benar-benar mendapatkannya. Ia menyebut perdebatan tersebut sebagai “good family fight”.

Meskipun terdapat tiga suara berbeda yang menginginkan kenaikan suku bunga, Warsh menegaskan bahwa keputusan untuk mempertahankan suku bunga tetap memperoleh dukungan mayoritas yang kuat.

Tidak terobsesi pada satu data: Warsh mengakui adanya sejumlah sinyal inflasi yang menggembirakan.

Namun, ia menekankan bahwa data Core CPI Juni tidak memiliki pengaruh utama terhadap keputusan hari ini.

The Fed tidak berniat menunggu setiap publikasi baru dengan penuh kecemasan atau mendasarkan kebijakan hanya pada satu indikator.

Semua opsi tetap terbuka: Keputusan untuk tidak bertindak hari ini merupakan “awal dari cerita, bukan akhirnya”.

Apabila inflasi tetap bertahan pada level tinggi, kenaikan suku bunga masih menjadi opsi yang nyata.

Tidak mengabaikan guncangan: The Fed tidak akan berpura-pura bahwa guncangan ekonomi, termasuk dari pasar energi dan geopolitik, tidak memiliki dampak.

Bank sentral sedang menilai apakah pengaruh guncangan tersebut mulai menyebar lebih luas ke seluruh perekonomian.

Menjaga jarak dari pasar: The Fed ingin memberi ruang kepada pasar untuk menilai situasi secara mandiri.

Bank sentral juga tidak berniat mengganggu sinyal pasar secara artifisial, termasuk kenaikan imbal hasil obligasi.

Bagaimana Membaca Sikap Warsh yang Menghindar?

Menghindari Jawaban dan Tidak Memberikan Komitmen

Sesi tanya jawab Warsh menjadi contoh klasik seorang bank sentral yang berbicara panjang, tetapi tidak memberikan satu pun komitmen kebijakan yang benar-benar spesifik.

Ia menghindari jawaban tegas mengenai arah suku bunga berikutnya, terutama terkait kemungkinan langkah pada September.

Warsh secara konsisten membangun narasi bahwa The Fed tidak memberikan dan tidak akan memberikan janji mengenai keputusan pada masa depan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan keinginannya mengakhiri era forward guidance dan memaksa investor membaca data ekonomi secara langsung.

Mengelola Ekspektasi Tanpa Mengambil Keputusan

Warsh menggunakan pendekatan dua arah.

Di satu sisi, ia menenangkan pasar dengan menyoroti sejumlah data inflasi yang menggembirakan serta ketahanan ekonomi Amerika Serikat.

Di sisi lain, ia tetap mempertahankan ancaman kenaikan suku bunga apabila guncangan inflasi berlangsung lebih lama.

Strategi tersebut memungkinkan Warsh mempertahankan ekspektasi pasar yang hawkish tanpa harus langsung menaikkan suku bunga.

Ekspektasi kebijakan yang ketat dapat dengan sendirinya menekan aktivitas ekonomi melalui kenaikan yield obligasi dan biaya pembiayaan.

Dengan kata lain, The Fed dapat memperoleh sebagian dampak pengetatan moneter hanya melalui komunikasi, tanpa harus mengambil tindakan kebijakan secara langsung.

Menormalisasi Perbedaan Pendapat di Dalam The Fed

Penyebutan tiga suara berbeda sebagai “family fight” yang sehat bertujuan menunjukkan kekuatan dan keterbukaan Ketua The Fed yang baru.

Warsh ingin memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat bukan merupakan tanda perpecahan atau kelemahan komite.

Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa para anggota dapat memiliki pandangan berbeda, tetapi tetap mengendalikan situasi dan mengambil keputusan secara kolektif.

Pendekatan tersebut juga membantu mencegah pasar menafsirkan tiga dissenting votes sebagai tanda hilangnya kendali di dalam FOMC.

Warsh Belum Siap Menaikkan Suku Bunga?

Pernyataan Warsh yang menghindari kepastian menunjukkan bahwa ia tampaknya belum siap menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

Ia kemungkinan akan terus berusaha menghindari ekspektasi pasar yang terlalu kuat sambil tetap mempertahankan citra sebagai pembuat kebijakan yang serius melawan inflasi.

Sikap tersebut memberi The Fed fleksibilitas maksimal.

Apabila inflasi kembali naik, Warsh masih dapat menyatakan bahwa kenaikan suku bunga sejak awal tetap menjadi opsi.

Namun, apabila inflasi melambat, ia juga tidak terikat oleh janji kebijakan hawkish sebelumnya.

Pasar tampaknya menafsirkan pernyataan tersebut sebagai sinyal bahwa The Fed belum memiliki urgensi untuk segera menaikkan suku bunga.