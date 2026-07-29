Inflasi dan Kebijakan Moneter

Proses jangka panjang: Masalah inflasi yang telah berlangsung lebih dari lima tahun tidak dapat diselesaikan hanya dalam sembilan minggu.

Tidak ada fleksibilitas terhadap target: The Fed tetap berkomitmen mencapai stabilitas harga. Tidak ada pembahasan mengenai target inflasi yang lebih longgar.

Namun, Warsh kembali tidak memberikan jawaban konkret mengenai langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Siap mengambil tindakan: Apabila diperlukan dan dinilai tepat, komite tidak akan ragu untuk bertindak.

Berakhirnya Era Forward Guidance

Tidak ada proyeksi: Pernyataan hari ini secara sengaja menghindari proyeksi mengenai arah suku bunga berikutnya.

Warsh menyampaikan kritik yang kuat terhadap kebijakan forward guidance.

Peran baru bank sentral: Pelaku pasar harus belajar untuk “memainkan permainannya, bukan memainkan wasitnya”.

Perhatian investor akan bergeser langsung menuju data ekonomi yang konkret.

The Fed keluar dari sorotan: Menurut Warsh, kondisi ketika bank sentral tidak harus terus-menerus menjadi pusat perhatian pasar merupakan perubahan yang lebih baik.

Namun, perlu diperhatikan bahwa sebelumnya The Fed juga berfungsi sebagai penstabil pasar.

Di sisi lain, komentar Warsh mengenai belanja modal dapat membantu memperbaiki sentimen investor.

Kondisi Ekonomi dan Pasar Obligasi

Ketahanan ekonomi: Perekonomian Amerika Serikat menunjukkan ketahanan yang mengesankan meskipun menghadapi berbagai guncangan terbaru.

Pasar tenaga kerja dan inflasi: Pertumbuhan lapangan kerja masih sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Namun, inflasi tetap berada di atas target 2%.

Yield lebih tinggi: Imbal hasil Treasury nominal dan riil berada pada level yang lebih tinggi di sepanjang kurva.

Sektor Teknologi dan Belanja Modal

Lonjakan investasi: Peningkatan pesat belanja modal di sektor teknologi tinggi dinilai sangat besar dan layak mendapat perhatian.

Fondasi pertumbuhan: Belanja CapEx tersebut dipandang sebagai dasar bagi pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang.

Suasana di Dalam FOMC

Diskusi yang konstruktif: Meskipun terdapat sejumlah suara berbeda yang mendukung kenaikan suku bunga, diskusi di dalam FOMC digambarkan berlangsung kolegial dan konstruktif.

Bagaimana Menafsirkan Pernyataan Ketua The Fed?

Retorika Hawkish Tanpa Kepastian

Pernyataan Warsh mengenai inflasi terdengar tegas dan tidak kompromistis.

Ia kembali menekankan bahwa The Fed tidak akan melonggarkan target inflasi 2% dan tidak melihat adanya solusi yang mudah.

Namun, retorika yang keras tersebut tidak disertai pernyataan tegas atau jadwal keputusan berikutnya.

Warsh secara eksplisit menandai berakhirnya pendekatan forward guidance tradisional.

The Fed tidak lagi ingin memegang tanggung jawab untuk secara aktif mengarahkan ekspektasi investor.

Sebaliknya, pasar dipaksa menjadi sepenuhnya bergantung pada data.

Investor diharapkan melihat data makroekonomi secara langsung, bukan mencari makna tersembunyi dari setiap pernyataan pejabat bank sentral.

Sinyal Positif bagi Teknologi dan Investasi

Salah satu bagian paling signifikan dan bullish dari pernyataan Warsh adalah pandangannya terhadap belanja investasi di sektor teknologi.

Dalam beberapa waktu terakhir, pasar saham sangat mengkhawatirkan besarnya CapEx untuk infrastruktur AI dan teknologi baru.

Investor menilai belanja tersebut dapat menguras arus kas tanpa memberikan pengembalian yang cepat.

Namun, Warsh memberikan penilaian yang jelas positif terhadap tren tersebut.

Ia tidak melihat peningkatan CapEx sebagai ancaman atau gelembung.

Sebaliknya, Warsh memandang investasi tersebut sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan produktivitas dan ekonomi jangka panjang.

Pernyataan dari Ketua The Fed tersebut dapat memberikan dukungan bagi perusahaan teknologi besar.

Komentar itu juga mengurangi sebagian narasi bahwa perusahaan AI hanya sedang “membakar modal” tanpa manfaat ekonomi yang jelas.

Sebagai respons terhadap pernyataannya, US100 berhasil menghapus seluruh penurunannya.

Pergerakan tersebut meningkatkan harapan bahwa US100 dapat kembali menembus level 28.000 poin.

Apabila laporan Microsoft dan Meta menunjukkan hasil yang kuat, kontrak US100 berpotensi menutup perdagangan di zona positif untuk pertama kalinya dalam enam sesi.