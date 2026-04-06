BREAKING: Sektor Jasa Melambat Saat Tekanan Inflasi Melonjak 📉

Data ISM Services AS menunjukkan penurunan pada bulan Maret menjadi 54, dibandingkan dengan perkiraan 54,9 dan angka 56,1 pada bulan Februari. Indeks harga naik menjadi 70,7, level tertinggi sejak lingkungan yang didorong oleh inflasi pada tahun 2022.

Pesanan baru tercatat sebesar 60,6 dibandingkan 56,8 yang diantisipasi dan 58,6 sebelumnya - didukung sebagian oleh industri pertahanan.

Indeks harga yang dibayar melonjak menjadi 70,7 dibandingkan ekspektasi 67 dan 63 sebelumnya, dan ini jelas merupakan tanda tekanan inflasi.

ISM Ketenagakerjaan tercatat sebesar 45,1 dibandingkan ekspektasi 51 dan 51,8 sebelumnya, yang berarti terdapat kelemahan signifikan dan penurunan bulanan yang sangat besar.

Sektor jasa tetap berada dalam zona ekspansi, dengan PMI Jasa ISM di angka 54,0 pada bulan Maret (vs. 56,1 sebelumnya), menandai pertumbuhan selama 21 bulan berturut-turut, meskipun momentumnya melunak.

Aktivitas bisnis melambat tajam, dengan indeks turun menjadi 53,9 (dari 59,9), level terendah sejak September 2025.

Pesanan baru menguat, naik menjadi 60,6 (tertinggi sejak Februari 2023), menandakan ketahanan permintaan yang berkelanjutan.

Ketenagakerjaan memburuk secara signifikan, turun menjadi 45,2 (dari 51,8), menandai kontraksi pertama dalam empat bulan dan level terlemah sejak Desember 2023.

Tekanan inflasi meningkat, dengan Indeks Harga melonjak ke 70,7 (tertinggi sejak Oktober 2022), didorong oleh kenaikan biaya minyak dan bahan bakar.

Pengiriman pemasok semakin melambat (56,2), mencerminkan gesekan rantai pasokan yang terus berlanjut, sebagian terkait dengan ketegangan geopolitik dan gangguan logistik.

Perdagangan luar negeri menunjukkan perbaikan, dengan ekspor dan impor yang berekspansi selama dua bulan berturut-turut.

Pertumbuhan berbasis luas tetap bertahan, dengan 13 dari 16 industri mengalami ekspansi, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan bulan sebelumnya.

Faktor geopolitik - terutama konflik Iran - semakin berdampak pada kondisi bisnis, berkontribusi pada biaya input yang lebih tinggi dan pembangunan inventaris pencegahan.