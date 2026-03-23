BREAKING: Terobosan dalam Kasus Iran; Harga Minyak turun 10% ❗📉🚨

Donald Trump memerintahkan Pentagon untuk menunda serangan militer terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama lima hari, setelah Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan yang sangat konstruktif dan produktif dalam dua hari terakhir, sebagaimana diumumkan oleh Presiden AS melalui akun media sosialnya.

Reaksi pasar terjadi secara langsung: dolar AS dengan cepat kehilangan nilai, harga minyak turun, sementara saham dan emas mengalami kenaikan.

Pernyataan resmi Trump. Sumber: Truth Social