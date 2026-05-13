Daily Summary: Inflasi Panas dan Menanti Kabar dari Beijing

USA
Sentimen pasar menjelang akhir sesi perdagangan hari Rabu terlihat campuran, namun optimisme masih mendominasi. Meskipun terdapat data makroekonomi yang mengkhawatirkan, ketidakpastian terkait hasil kunjungan Presiden Trump ke China, serta arah pasar minyak ke depan, investor tetap berada dalam kondisi yang relatif positif.
Tren kenaikan kuat di sektor teknologi terus berlanjut. Nasdaq 100 memimpin penguatan indeks AS, dengan kontrak futures naik lebih dari 1%. S&P 500 memangkas kenaikan menjadi sekitar 0,5%, sementara Russell dan Dow Jones bergerak sedikit lebih rendah.
Harapan, kekhawatiran, dan spekulasi mengelilingi delegasi AS dan Donald Trump di China. Presiden melakukan kunjungan ke China di tengah ketegangan geopolitik yang signifikan dan ekspektasi pasar yang sangat tinggi terhadap hasil negosiasi - terutama di sektor teknologi yang menjadi elemen penting dalam pembahasan.
Meskipun delegasi AS terlihat sangat kuat, laporan awal dari media industri menunjukkan bahwa konferensi di pihak China berlangsung dalam skala yang jauh lebih kecil dibanding ekspektasi.
Morgan Stanley menunjukkan optimisme terhadap pasar dengan menaikkan target akhir tahun untuk indeks S&P 500.
Alibaba, meskipun mencatat hasil yang lemah dari sisi profitabilitas dan pendapatan, berhasil mengimbanginya dengan guidance yang lebih baik serta pertumbuhan di segmen cloud dan AI. Saham perusahaan tersebut naik lebih dari 7%.
Ford secara jelas mengejutkan investor dengan profitabilitas yang jauh lebih tinggi dari perkiraan dalam earnings call, melampaui ekspektasi EPS lebih dari 200%. Sahamnya melonjak lebih dari 12%.
Data makroekonomi AS memberikan sinyal peringatan kuat terkait inflasi dan pasar bahan bakar.
Inflasi produsen (PPI) tercatat jauh di atas ekspektasi, mencapai 5,2% untuk core dan 6,0% headline, dibandingkan perkiraan masing-masing 4,3% dan 4,9%.
Pada saat yang sama, persediaan minyak mentah turun 4,3 juta barel dibanding ekspektasi penurunan 2,0 juta barel. Persediaan bensin juga turun hampir dua kali lipat dari konsensus pasar: turun 4,08 juta barel dibanding ekspektasi 2,8 juta barel.
Europe
Sentimen moderat positif di pasar saham Eropa semakin menguat seiring masuknya aliran dana investor AS ke kawasan tersebut. Futures Euro Stoxx 50 naik 0,7%. Performa terbaik di Eropa datang dari indeks WIG20 Polandia yang naik lebih dari 2%.
Siemens sedikit meleset dari ekspektasi investor, dengan EPS dan pendapatan berada sedikit di bawah konsensus. Sahamnya turun kurang dari 1%.
Data makro Zona Euro keluar sesuai ekspektasi. Pertumbuhan GDP tahunan Q1 2026 tercatat 0,8%, melambat dari 1,2% pada kuartal sebelumnya.
Tingkat pekerjaan naik 0,5% secara tahunan, sementara produksi industri turun 2,1% secara tahunan.
Inflasi konsumen Prancis tercatat sesuai perkiraan di level 1%.
Commodities
Di sektor komoditas pertanian, kakao turun hampir 3%, yang dapat mengindikasikan aksi ambil untung dan konsolidasi setelah reli sebelumnya.
Gula naik lebih dari 2% di tengah meningkatnya ekspektasi produksi etanol untuk campuran bahan bakar dalam kondisi kekurangan pasokan global.
Harga minyak bergerak sedikit lebih rendah, bertahan di sekitar USD 106 per barel.
Aluminium naik lebih dari 2%, didorong gangguan rantai pasok dari Timur Tengah dan permintaan yang lebih kuat.
Silver naik 2%, diperdagangkan di sekitar USD 88.
