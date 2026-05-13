Daily Summary: Inflasi Panas dan Menanti Kabar dari Beijing

Sentimen pasar menjelang akhir sesi perdagangan hari Rabu terlihat campuran, namun optimisme masih mendominasi. Meskipun terdapat data makroekonomi yang mengkhawatirkan, ketidakpastian terkait hasil kunjungan Presiden Trump ke China, serta arah pasar minyak ke depan, investor tetap berada dalam kondisi yang relatif positif.

Tren kenaikan kuat di sektor teknologi terus berlanjut. Nasdaq 100 memimpin penguatan indeks AS, dengan kontrak futures naik lebih dari 1%. S&P 500 memangkas kenaikan menjadi sekitar 0,5%, sementara Russell dan Dow Jones bergerak sedikit lebih rendah.

Harapan, kekhawatiran, dan spekulasi mengelilingi delegasi AS dan Donald Trump di China. Presiden melakukan kunjungan ke China di tengah ketegangan geopolitik yang signifikan dan ekspektasi pasar yang sangat tinggi terhadap hasil negosiasi - terutama di sektor teknologi yang menjadi elemen penting dalam pembahasan.

Meskipun delegasi AS terlihat sangat kuat, laporan awal dari media industri menunjukkan bahwa konferensi di pihak China berlangsung dalam skala yang jauh lebih kecil dibanding ekspektasi.

Morgan Stanley menunjukkan optimisme terhadap pasar dengan menaikkan target akhir tahun untuk indeks S&P 500.

Alibaba, meskipun mencatat hasil yang lemah dari sisi profitabilitas dan pendapatan, berhasil mengimbanginya dengan guidance yang lebih baik serta pertumbuhan di segmen cloud dan AI. Saham perusahaan tersebut naik lebih dari 7%.

Ford secara jelas mengejutkan investor dengan profitabilitas yang jauh lebih tinggi dari perkiraan dalam earnings call, melampaui ekspektasi EPS lebih dari 200%. Sahamnya melonjak lebih dari 12%.

Data makroekonomi AS memberikan sinyal peringatan kuat terkait inflasi dan pasar bahan bakar.

Inflasi produsen (PPI) tercatat jauh di atas ekspektasi, mencapai 5,2% untuk core dan 6,0% headline, dibandingkan perkiraan masing-masing 4,3% dan 4,9%.