Sesuai dengan ekspektasi ekonom, Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga tanpa perubahan. Target federal funds rate tetap berada pada kisaran 3,50%–3,75%.

Pernyataan kebijakan singkat The Fed hampir tidak berubah dibandingkan pertemuan Juni. Namun, terdapat tiga pejabat yang berbeda pendapat. Beth Hammack, Neel Kashkari, dan Lorie Logan memilih kenaikan suku bunga.

Poin Utama Pernyataan FOMC

Stabilitas Harga: FOMC kembali menegaskan komitmennya untuk mencapai stabilitas harga.

Pertumbuhan Ekonomi: Aktivitas ekonomi masih berkembang dengan laju yang solid.

Prospek Inflasi: Inflasi tetap berada pada level tinggi, sebagian dipengaruhi oleh guncangan ekonomi yang masih berlangsung.

Neraca The Fed: The Fed secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan untuk mempertahankan cadangan perbankan pada level yang memadai masih berlanjut.

Nada Pernyataan: Pernyataan kebijakan singkat hampir tidak mengalami perubahan dibandingkan rilis Juni.

Perbedaan Kebijakan: Presiden Regional vs Dewan Gubernur

Meskipun keputusan menahan suku bunga tetap dipertahankan, tiga pembuat kebijakan memilih kenaikan suku bunga secara langsung.

Ketiganya adalah Beth Hammack, Neel Kashkari, dan Lorie Logan.

Seluruh pihak yang berbeda pendapat merupakan presiden The Fed regional.

Sikap hawkish mereka sebagian besar telah diperkirakan setelah berbagai komentar publik yang disampaikan sebelumnya.

Menariknya, tidak ada anggota Board of Governors yang berbeda pendapat.

Hal tersebut menunjukkan adanya konsensus di antara para gubernur The Fed yang berbasis di Washington.

Ketua The Fed Kevin Warsh memilih bersama mayoritas untuk mempertahankan suku bunga.

Dalam kesaksiannya di Kongres baru-baru ini, Warsh berbicara tegas mengenai perlunya melawan inflasi.

Keputusannya untuk tidak bergabung dengan tiga pejabat hawkish dapat sedikit mengurangi kredibilitasnya di mata investor yang mengharapkan sikap lebih agresif terhadap inflasi.

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