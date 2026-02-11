20.31 · 11 Februari 2026

BREAKING: US100 Melonjak Usai Data NFP Kuat

US Nonfarm Payrolls: 130k (Perkiraan 65k, Sebelumnya 50k)

Payroll swasta: 172k vs 68k perkiraan dan 37k sebelumnya

Tingkat pengangguran: 4,3% vs 4,4% perkiraan dan 4,4% sebelumnya

Rata-rata upah MoM: 0,4% vs 0,3% perkiraan dan 0,3% sebelumnya

Rata-rata upah YoY: 3,7% vs 3,7% perkiraan dan 3,7% sebelumnya

Indeks saham AS menguat dalam reaksi awal terhadap data pasar tenaga kerja AS yang tergolong kuat. Nonfarm payrolls—terutama angka sektor swasta—menunjukkan peningkatan lapangan kerja yang jauh lebih tinggi dari ekspektasi, disertai penurunan tak terduga pada tingkat pengangguran.

 

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.