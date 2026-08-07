Musim laporan keuangan Q2 2026 sudah mendekati akhir, tetapi masih ada sejumlah perusahaan menarik yang baru akan melaporkan hasil. Banyak di antaranya merupakan saham mid cap dengan outlook yang masih cukup tidak pasti, baik dari sisi positif maupun negatif. Memahami karakter masing-masing perusahaan dapat membantu investor membaca earnings dengan lebih baik dan menilai risiko sebelum laporan dirilis.

Cardinal Health

Sektor healthcare mengalami periode yang kuat dari sisi valuasi. Namun, hal tersebut juga membuat ekspektasi pertumbuhan terhadap perusahaan di sektor ini menjadi semakin tinggi.