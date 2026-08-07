Musim laporan keuangan Q2 2026 sudah mendekati akhir, tetapi masih ada sejumlah perusahaan menarik yang baru akan melaporkan hasil. Banyak di antaranya merupakan saham mid cap dengan outlook yang masih cukup tidak pasti, baik dari sisi positif maupun negatif. Memahami karakter masing-masing perusahaan dapat membantu investor membaca earnings dengan lebih baik dan menilai risiko sebelum laporan dirilis.
Cardinal Health
Sektor healthcare mengalami periode yang kuat dari sisi valuasi. Namun, hal tersebut juga membuat ekspektasi pertumbuhan terhadap perusahaan di sektor ini menjadi semakin tinggi.
- Cardinal Health pada dasarnya telah menetapkan standar yang tinggi melalui guidance EPS setahun penuh sebesar US$10,7 hingga US$10,8.
- Namun, Cardinal Health merupakan contoh perusahaan di mana profitabilitas saja tidak cukup karena skala pertumbuhan juga sangat penting.
- Pada kuartal sebelumnya, saham turun setelah earnings meskipun EPS kuat karena pendapatan mengecewakan.
- Salah satu penyebabnya adalah performa buruk segmen Global Medical, dengan laba turun lebih dari 30%.
- Hasil keseluruhan perusahaan sangat bergantung pada kinerja segmen specialty pharmaceuticals.
- Kondisi di segmen tersebut saat ini sangat kuat, seperti yang juga terlihat dalam laporan analis terhadap McKesson, tetapi hal itu belum tentu cukup untuk mendorong seluruh saham.
- Hasil yang baik sudah banyak tercermin dalam harga. EPS US$10,8 merupakan titik awal, bukan target akhir.
- Pasar mengharapkan pertumbuhan pendapatan, ekspansi margin di segmen pertumbuhan, dan kemampuan mempertahankan margin pada segmen yang sedang melemah.
- Selain itu, guidance yang optimistis untuk tahun berikutnya akan dibutuhkan agar hasil earnings mendapat respons yang benar-benar positif.
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