Data pasar tenaga kerja yang sangat jauh dari ekspektasi untuk sementara menutupi perkembangan di Teluk Persia dan musim earnings.

Kekecewaan besar berupa penurunan NFP menekan dolar dan membantu memicu rebound moderat pada indeks utama.

US100 dan US500 membatasi kenaikannya di sekitar 0,5%.

Penurunan NFP dan perlambatan tajam pertumbuhan upah yang mendekati 0% secara bulanan secara signifikan mengubah pricing pasar terhadap kebijakan moneter The Fed.

Perubahan tersebut mendukung valuasi saham meskipun kondisi pasar tenaga kerja memburuk.

Harga emas juga bergerak naik.

Kekhawatiran di pasar saham kini terlihat bergeser ke pasar obligasi.

Yield Treasury AS melonjak dan pasar semakin mempertanyakan kredibilitas The Fed.

Situasi ini menjadi ujian penting bagi ketua baru hanya dalam waktu singkat setelah pencalonannya.

Situasi di Teluk Persia masih ambigu.

Pertukaran serangan untuk sementara berhenti, sementara Iran dilaporkan sedang bernegosiasi dengan Oman mengenai kesepakatan yang dapat menormalisasi sebagian transit melalui Selat Hormuz.

Pergerakan Nasdaq 100

Pergerakan indeks teknologi hari ini terutama terkonsentrasi pada perusahaan SaaS dan sejumlah produsen semikonduktor. Hal ini merupakan konsekuensi dari musim earnings yang mulai mempertanyakan secara serius narasi “SaaS apocalypse”. Perusahaan-perusahaan besar bergerak ke arah yang berbeda, terutama saham semikonduktor dan retailer. Kelompok retailer berpotensi menghadapi tekanan jika laba mulai menurun.

Berita Perusahaan

Atlassian Corp (TEAM.US): Penyedia software enterprise tersebut meredakan kekhawatiran terhadap AI dan SaaS setelah melaporkan pertumbuhan yang sangat kuat pada Q2 2026. Saham melonjak lebih dari 30% pada pembukaan pasar AS. Perusahaan secara jelas melampaui ekspektasi di seluruh kategori, dengan pertumbuhan receivables sekitar 40% menjadi salah satu sorotan utama.

Cloudflare (NET.US): Perusahaan yang berfokus pada cybersecurity tersebut meredakan kekhawatiran mengenai tekanan margin melalui hasil Q2 2026. Pendapatan dan laba melampaui ekspektasi sekitar 5%, tetapi guidance manajemen menjadi fokus utama. Berkat permintaan kuat terhadap solusi cloud, pendapatan akhir tahun diperkirakan melampaui US$2,86 miliar. Saham naik sekitar 15%.

Airbnb (ABNB.US): Operator platform sewa jangka pendek tersebut melaporkan hasil Q2 2026 dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 17%, jauh di atas ekspektasi. Saham menguat sekitar 8%.

Data Makroekonomi

Data utama pada sesi Jumat adalah laporan NFP Juli.