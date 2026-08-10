Bureau of Labor Statistics akan merilis data CPI AS Juli pada 12 Agustus 2026. Ini bukan sekadar angka inflasi biasa. Bagi pelaku pasar, data ini dapat menjadi salah satu penentu arah yield Treasury, suku bunga hipotek, dan pada akhirnya prospek sektor properti AS yang sudah menghadapi tekanan keterjangkauan selama berbulan-bulan. Salah satu saham yang layak diperhatikan dalam skenario ini adalah D.R. Horton (DHI), homebuilder terbesar di Amerika Serikat berdasarkan volume.

CPI AS Juni tercatat 3,5% secara year-over-year. Secara bulanan, CPI turun 0,4% setelah naik 0,5% pada Mei, terutama seiring penurunan indeks energi sebesar 5,7%. Core CPI, yang mengecualikan makanan dan energi, tercatat 2,6% secara tahunan. Jika tren moderasi inflasi berlanjut pada data Juli, pasar dapat semakin yakin bahwa tekanan harga mulai mereda, sehingga tekanan terhadap kebijakan moneter The Fed berpotensi berkurang.

Sumber: U.S. Bureau of Labor Statistics, Trading Economics.

Dari CPI ke Cicilan Rumah: Rantai Transmisi yang Sering Diabaikan

Logikanya cukup sederhana, tetapi sering luput dari perhatian investor ritel. Ketika ekspektasi inflasi turun, yield obligasi pemerintah AS dapat ikut melemah karena investor menyesuaikan proyeksi suku bunga jangka panjang. Yield Treasury 10 tahun merupakan salah satu referensi utama yang memengaruhi biaya pendanaan dan pergerakan mortgage rate. Semakin rendah yield, semakin besar peluang biaya pinjaman rumah ikut turun. Saat ini, rata-rata mortgage rate tetap 30 tahun tercatat 6,69% menurut Freddie Mac per 6 Agustus 2026. Sebagai perbandingan, suku bunga tersebut berada di 5,98% pada 26 Februari. Kenaikan ini membuat cicilan rumah semakin berat bagi banyak calon pembeli, terutama segmen first-time buyer.

The Fed sendiri masih mempertahankan target federal funds rate di kisaran 3,50-3,75%, level yang dipertahankan sejak awal 2026 dan kembali ditegaskan dalam pertemuan FOMC pada 29 Juli. Jika data CPI Juli mengonfirmasi penurunan tekanan inflasi, yield Treasury berpotensi merespons turun dan membuka ruang bagi mortgage rate untuk ikut melemah. Sebaliknya, CPI yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat kembali mendorong yield naik dan mempertahankan biaya kredit perumahan pada level tinggi. Dua skenario tersebut dapat menghasilkan arah yang sangat berbeda bagi saham sektor properti AS.

D.R. Horton: Masih Kuat, Tapi Margin Mulai Tertekan

D.R. Horton (DHI.US) merupakan homebuilder terbesar di AS berdasarkan volume penjualan. Pada kuartal ketiga fiskal 2026 yang berakhir 30 Juni, perusahaan membukukan pendapatan konsolidasi sekitar US$9,2 miliar dan menutup 23.983 unit rumah. EPS terdilusi mencapai US$3,20. Namun, di balik headline yang cukup solid tersebut, terdapat tekanan yang nyata. Laba bersih turun 12% secara year-over-year menjadi US$904,9 juta, sementara tingkat pembatalan pesanan naik dari 17% menjadi 20%. Gross margin penjualan rumah berada di 20,7%.

Kuartal berakhir 30 Juni 2026. EPS sebesar US$3,20 berada di atas ekspektasi pasar sekitar US$3,07, sementara pendapatan sekitar US$9,2 miliar berada relatif sejalan dengan perkiraan. D.R. Horton juga memperingatkan bahwa kendala keterjangkauan dan sikap konsumen yang berhati-hati masih menekan permintaan rumah baru, sehingga insentif penjualan diperkirakan tetap tinggi pada kuartal berikutnya.

Yang menarik justru posisi strategis DHI. D.R. Horton secara konsisten berfokus pada rumah dengan harga relatif terjangkau. Sekitar 73% rumah yang ditutup perusahaan sepanjang tahun kalender 2025 memiliki harga di bawah US$400.000, sementara manajemen menyebut pembeli rumah pertama menyumbang sekitar dua pertiga transaksi terbaru. Segmen ini sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga hipotek. Sebagai ilustrasi, pada pinjaman US$350.000 selama 30 tahun, penurunan mortgage rate dari 6,69% menjadi 6,3-6,4% dapat mengurangi cicilan pokok dan bunga sekitar US$67-US$90 per bulan. Perubahan tersebut memang tidak menyelesaikan masalah keterjangkauan secara keseluruhan, tetapi tetap dapat membantu meningkatkan kemampuan beli sebagian konsumen dan mendukung volume penjualan DHI.

Risiko dan Kesimpulan: DHI Bukan Sekadar Taruhan Properti

Risiko utama terletak pada skenario CPI yang lebih panas dari ekspektasi. Jika data Juli menunjukkan inflasi masih persisten, yield Treasury dapat kembali meningkat, mortgage rate berpotensi bertahan tinggi, dan tekanan terhadap permintaan rumah dapat berlanjut. Risiko ini semakin penting karena The Fed mempertahankan suku bunga pada 3,50-3,75% dan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga. Pasar futures juga masih memperhitungkan kemungkinan pengetatan moneter tambahan pada 2026. Selain itu, meskipun permintaan membaik, margin DHI tetap menjadi perhatian karena perusahaan memperkirakan insentif penjualan akan tetap tinggi selama kondisi keterjangkauan rumah masih menekan konsumen.

Di sisi lain, DHI diperdagangkan di sekitar US$151,08 berdasarkan harga penutupan 7 Agustus 2026, dengan rasio P/E sekitar 14,4x. Konsensus target harga analis berada di sekitar US$164-US$167, yang mengindikasikan potensi kenaikan sekitar 9-10% dari level tersebut, meskipun target analis tentu bukan jaminan kinerja saham di masa depan. Manajemen juga tetap aktif mengembalikan modal kepada pemegang saham. Dalam sembilan bulan pertama tahun fiskal 2026, perusahaan melakukan buyback saham senilai sekitar US$2,2 miliar dan membayar dividen sebesar US$388,3 juta.

DHI bukan sekadar taruhan pada sektor properti. Dalam jangka pendek, saham D.R. Horton dapat berfungsi sebagai proxy terhadap arah inflasi AS, yield obligasi Treasury, dan biaya hipotek. Data CPI Juli yang akan dirilis pada 12 Agustus 2026 berpotensi menjadi katalis penting berikutnya. CPI yang lebih rendah dapat mendukung penurunan yield dan mortgage rate, sedangkan kejutan inflasi ke atas dapat memperpanjang tekanan terhadap keterjangkauan rumah dan saham homebuilder AS.