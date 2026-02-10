Futures Nasdaq 100 (US100) naik 0,15% hari ini dan bergerak mendekati level 26.000. Indeks ini tampak hanya selangkah lagi menuju wilayah rekor tertinggi, meskipun tekanan jual pada beberapa saham teknologi besar seperti Microsoft dan Palantir masih berlanjut. Sementara itu, musim laporan keuangan Q4 2025 kini telah melewati titik tengah, dan pasar menerima serangkaian sinyal yang dapat dibaca secara objektif tanpa perlu overinterpretasi. Gambaran besarnya konsisten dan berulang: perusahaan membukukan kinerja solid, revisi meningkat, dan pertumbuhan laba tetap berada di level dua digit.

Apa yang Sudah Kita Ketahui (dengan 59% Emiten S&P 500 Sudah Melaporkan)

76% perusahaan melampaui ekspektasi EPS, dan 73% melampaui ekspektasi pendapatan.

Laba yang dilaporkan rata-rata 7,6% di atas estimasi, sejalan dengan rata-rata historis (di antara rata-rata 5 tahun dan 10 tahun).

Pendapatan rata-rata 1,4% di atas estimasi (di bawah rata-rata 5 tahun sebesar 2,0%, namun sejalan dengan rata-rata 10 tahun sebesar 1,4%).

Tingkat pertumbuhan laba gabungan (blended earnings growth rate) S&P 500 mencapai 13,0% YoY. Jika angka ini bertahan, maka ini akan menjadi kuartal kelima berturut-turut dengan pertumbuhan laba dua digit.

Tingkat pertumbuhan pendapatan gabungan mencapai 8,8% YoY, yang akan menjadi laju terkuat sejak Q3 2022 (11,0%) dan kuartal ke-21 berturut-turut dengan pertumbuhan pendapatan untuk indeks tersebut.

Revisi selama musim earnings: per 31 Desember, pasar memperkirakan pertumbuhan laba Q4 sebesar 8,3%; saat ini mencapai 13,0%, mencerminkan kejutan EPS positif dan revisi agregat ke atas.

Panduan Q1 2026: 23 perusahaan memberikan panduan EPS negatif, sementara 28 perusahaan memberikan panduan positif.

Forward P/E 12 bulan S&P 500 berada di level 21,5, di atas rata-rata 5 tahun (20,0) dan rata-rata 10 tahun (18,8). Ini penting karena pasar tidak berada dalam kondisi “murah”, sehingga kualitas kinerja laba memiliki bobot yang lebih besar.

Mengapa Saham Teknologi dan Perusahaan Berorientasi Global Terlihat Lebih Kuat Saat Ini?

Salah satu sudut pandang praktis dari data adalah eksposur pendapatan geografis. Dengan dolar AS yang melemah, perusahaan yang menghasilkan lebih banyak penjualan di luar AS menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih kuat.

Perusahaan dengan >50% penjualan di AS: laba +10,0% YoY, pendapatan +7,7% YoY

Perusahaan dengan >50% penjualan di luar AS: laba +17,7% YoY, pendapatan +11,9% YoY

Nuansa analitis pentingnya adalah bahwa NVIDIA merupakan kontributor terbesar terhadap outperform tersebut. Jika NVIDIA dikeluarkan dari kelompok “eksposur internasional lebih besar”, pertumbuhan melambat menjadi laba +12,0% dan pendapatan +9,9%. Kesenjangan mengecil, tetapi tidak hilang sepenuhnya, menunjukkan bahwa faktor nilai tukar (FX tailwind) dan eksposur global memang nyata, dengan NVDA memberikan dorongan tambahan.

Apa yang Mendorong Kenaikan Tingkat Pertumbuhan dalam Beberapa Hari Terakhir?

Dalam sepekan terakhir, peningkatan tingkat pertumbuhan laba terutama didorong oleh kejutan EPS positif, yang dipimpin oleh sektor Communication Services, Health Care, dan Financials.

Sejak 31 Desember, kontributor terbesar terhadap kenaikan tingkat pertumbuhan laba berasal dari sektor Industrials, Information Technology, dan Communication Services.

Dari sisi pendapatan (sejak 31 Desember), kontributor terbesar terhadap peningkatan pertumbuhan pendapatan adalah Information Technology, Communication Services, Health Care, dan Industrials.

Sebanyak 9 dari 11 sektor mencatat pertumbuhan laba YoY, dipimpin oleh Information Technology, Industrials, dan Communication Services.

Dua sektor yang mencatat penurunan laba YoY adalah Consumer Discretionary dan Health Care.

US100 (Timeframe H1)

US100 diperdagangkan di atas EMA 200 periode (garis merah) dan berada sekitar 1.000 poin di bawah rekor tertinggi sepanjang masa di kisaran 26.400.

Sumber: xStation5

