Perang AS-Israel terhadap Iran dan penutupan Selat Hormuz selama hampir empat bulan telah mengekspos kerentanan struktural pasar energi global yang selama ini kerap dianggap hanya sebagai risiko teoretis.

Sekitar 25% perdagangan minyak dunia melalui jalur laut dan 20% perdagangan LNG global melewati selat tersebut. Ketika jalur itu ditutup pada akhir Februari 2026, harga Brent sempat melonjak di atas $126 per barel sebelum kembali turun ke sekitar $72 saat ini seiring dimulainya normalisasi pelayaran. Dampaknya tidak berhenti pada harga minyak. OPEC+ kehilangan salah satu anggota besarnya setelah UEA keluar pada 1 Mei, Irak mengancam mengambil langkah serupa, dan cadangan strategis negara-negara konsumen terkuras secara signifikan.

Di tengah pergeseran struktural ini, Chevron (CVX.US) menjadi studi kasus yang menarik: produksi rekor, margin yang tertekan, dan taruhan besar senilai sekitar $7 miliar pada pusat data AI.

Earnings Q1 2026, Volume Naik, Profitabilitas Turun

Chevron mencatat laba per saham disesuaikan sebesar $1,41 pada Q1 2026, mengalahkan konsensus $0,97 dengan selisih lebih dari 45%.

Namun, laba bersih turun 37% menjadi $2,2 miliar akibat tekanan harga komoditas dan beban hukum sebesar $360 juta. Produksi melonjak 15% YoY berkat integrasi aset Hess Corporation dan pemulihan penuh di Tengizchevroil, Kazakhstan. Namun, margin operasi justru terkompresi tajam menjadi 4,6%, turun dari 12,2% pada periode yang sama tahun lalu. Free cash flow bahkan tercatat negatif $1,55 miliar, meskipun sekitar $1 miliar dari efek timing derivatif diperkirakan akan berbalik positif pada Q2. Meski demikian, perusahaan tetap mengembalikan $6 miliar kepada pemegang saham, menandai kuartal ke-16 berturut-turut dengan pengembalian modal di atas $5 miliar.

Ringkasan earnings Chevron Q1 2026. Sumber: Chevron Investor Relations, SEC filings, XTB Research Indonesia.

Peta Energi Pascaperang, dari Krisis ke Restrukturisasi

Krisis Selat Hormuz mengungkap tiga kelemahan struktural yang kemungkinan akan membentuk ulang pasar energi dalam beberapa tahun ke depan.

Pertama, ketergantungan global pada satu chokepoint maritim terbukti jauh lebih rapuh daripada yang diasumsikan sebelumnya. Selama konflik berlangsung, tercatat 46 serangan terhadap kapal, sementara operasi penyapuan ranjau diperkirakan masih membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan setelah gencatan senjata. Kedua, arsitektur OPEC+ mulai retak secara permanen setelah UEA resmi keluar pada 1 Mei dan Irak secara terbuka mempertanyakan kuota produksinya. Ketiga, cadangan minyak strategis negara-negara konsumen utama terkuras secara signifikan. Jepang, misalnya, bergantung sekitar 70% pada pasokan minyak yang melewati Hormuz, sehingga proses pengisian kembali cadangan dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan.

Bagi Chevron, respons terhadap perubahan ini berlangsung dalam dua arah. Di sisi upstream, perusahaan memanfaatkan posisinya yang relatif minim eksposur langsung ke Timur Tengah, dengan kurang dari 5% produksi menyentuh kawasan tersebut. Pada saat yang sama, Chevron tetap menikmati pertumbuhan volume dari Permian Basin dan Guyana.

Di sisi diversifikasi, Project Kilby menjadi langkah paling signifikan. Proyek ini merupakan kesepakatan 20 tahun senilai sekitar $7 miliar dengan Microsoft untuk membangun pembangkit listrik gas alam berkapasitas 2,67 GW di West Texas yang akan memasok pusat data AI secara langsung. Proyek tersebut dirancang untuk menghasilkan arus kas yang sepenuhnya terpisah dari siklus harga minyak, dengan target return di kisaran mid-teen.

Chevron juga tengah menjajaki kesepakatan serupa di Midwest, Rockies, dan Gulf Coast, menjadikan strategi ini sebagai platform pertumbuhan baru, bukan sekadar transaksi tunggal.

Sumber: XTB Research Indonesia, Chevron Investor Relations, Reuters, Goldman Sachs.

Faktor yang Perlu Dicermati Investor

Ke depannya, ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan investor.

Pertama, apakah normalisasi pelayaran di Selat Hormuz benar-benar berjalan lancar atau masih diwarnai insiden. Kapal kontainer Ever Lovely baru saja dilaporkan terkena proyektil di tenggara Oman, menunjukkan bahwa risiko keamanan belum sepenuhnya hilang.

Kedua, seberapa cepat negara-negara produsen Teluk dapat mengembalikan volume ekspor ke level normal.

Ketiga, apakah retaknya OPEC+ akan memicu perang harga baru atau justru menciptakan keseimbangan yang lebih berbasis mekanisme pasar.

Untuk Chevron secara spesifik, kunci utamanya adalah eksekusi.

Investor perlu mencermati apakah program pengurangan biaya senilai $3–4 miliar mampu menahan tekanan margin, apakah Project Kilby mencapai Final Investment Decision (FID) sebelum akhir tahun, dan apakah penyelidikan Departemen Kehakiman AS (DOJ) atas harga bensin akan membatasi fleksibilitas perusahaan dalam buyback dan pengembalian modal.

Pada harga saat ini, investor membeli perusahaan energi berkualitas tinggi dengan dividend yield sekitar 4,1% dan potensi kenaikan 20–30% menuju target analis.

Namun, risikonya juga jelas. Chevron masih diperdagangkan dengan valuasi premium terhadap sektor, sementara pasar komoditas sedang mengalami perubahan fundamental yang belum sepenuhnya selesai.