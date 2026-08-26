Headline-nya memang kuat. Perusahaan China YMTC naik ke posisi ketiga dunia dalam pengiriman memory NAND, menyalip Kioxia dari Jepang. Komentar pun mulai bermunculan bahwa dominasi Korea di pasar memory mulai terancam dan masa depan NAND bisa beralih ke China. Namun, masih ada perbedaan besar antara berada di posisi ketiga berdasarkan volume shipment dan benar-benar menjadi ancaman bagi Samsung atau SK hynix.

YMTC memang mencatat kemajuan yang signifikan. Pada kuartal kedua, perusahaan China tersebut menguasai sekitar 14% pengiriman NAND global, dibandingkan Samsung sebesar 25% serta SK hynix dan Solidigm secara gabungan sebesar 22%. YMTC menyalip Kioxia dari sisi volume shipment, tetapi berdasarkan revenue, posisinya masih berada di peringkat kelima, di belakang Micron dan Kioxia. Ini adalah perbedaan penting karena menunjukkan bahwa YMTC saat ini mampu menjual memory dalam volume besar, tetapi belum memiliki posisi yang setara di segmen pasar dengan nilai dan margin tertinggi.

Penting juga untuk tidak melihat pasar memory seolah semua chip memiliki nilai yang sama. Produsen terbesar sejak lama telah mengalihkan sebagian kapasitas produksinya ke solusi yang lebih canggih dan lebih menguntungkan. DRAM dan HBM yang digunakan dalam data center serta infrastruktur artificial intelligence menjadi sangat penting dalam konteks ini. Permintaan terhadap produk tersebut saat ini sangat tinggi dan kontribusinya terhadap kinerja keuangan produsen memory terbesar terus meningkat.

NAND tentu tetap menjadi pasar yang sangat penting. Jenis memory ini digunakan dalam smartphone, komputer, SSD, dan banyak perangkat lainnya. Inilah segmen di mana YMTC memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk tumbuh, khususnya apabila perusahaan mampu meningkatkan penjualan internasional. Apple bisa menjadi pelanggan yang sangat penting dalam konteks ini, karena perusahaan tersebut sedang menguji produk memory asal China sekaligus mencari cara untuk mendiversifikasi supply chain. Jika YMTC benar-benar mendapat akses ke porsi yang lebih besar dalam supply chain Apple, pertumbuhan perusahaan dapat terakselerasi secara signifikan.

Namun, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa industri memory membutuhkan investasi yang sangat besar. Pembangunan fabrication plant membutuhkan biaya miliaran dolar, pengembangan setiap generasi teknologi baru membutuhkan belanja berkelanjutan, dan peningkatan produksi tidak otomatis menjamin margin yang tinggi dapat dipertahankan. YMTC mungkin mampu meningkatkan pangsa pasar NAND dengan cepat, tetapi mengubah pertumbuhan tersebut menjadi posisi yang sebanding dengan Samsung atau SK hynix akan jauh lebih sulit.

Posisi YMTC saat ini karena itu belum bisa disebut sebagai ancaman terhadap dominasi Samsung dan SK hynix. Namun, perkembangan ini menunjukkan sesuatu yang tidak kalah penting: China sudah mampu masuk ke jajaran elite NAND global, meningkatkan produksi dengan cepat, dan secara bertahap merebut pangsa pasar dari perusahaan yang telah menguasai segmen ini selama bertahun-tahun.

Itu sendiri merupakan perkembangan besar. YMTC ingin melangkah lebih jauh dan, menurut sejumlah laporan, menargetkan posisi nomor satu dunia pada akhir 2027. Rencana penawaran saham publik perusahaan diperkirakan dapat menghimpun sekitar US$5 miliar untuk mendanai ekspansi produksi dan riset.

Gambaran yang lebih besar juga penting untuk diperhatikan. China tidak lagi hanya mencoba meniru teknologi Barat. Negara tersebut sedang membangun perusahaan sendiri, pabrik sendiri, dan ekosistem teknologinya sendiri. YMTC menjadi salah satu contoh terbaik dari proses tersebut. China mungkin masih tertinggal beberapa tahun dari pemimpin global dalam sebagian teknologi paling canggih, tetapi gap itu tidak lagi terlihat seperti hambatan yang tidak mungkin diatasi Beijing.

Itulah sebabnya kenaikan YMTC ke posisi ketiga lebih penting daripada sekadar angka pangsa pasar 14%. Perkembangan ini memang belum menandakan berakhirnya dominasi Samsung atau SK hynix. Namun, ini menunjukkan bahwa industri semikonduktor China mampu terus meningkatkan skala, masuk ke segmen pasar tambahan, dan memanfaatkan sumber daya besar yang dialokasikan Beijing untuk pengembangan teknologi domestik.

Bagi Samsung, SK hynix, dan Micron, situasi ini belum menjadi alasan untuk panik. Namun, ini merupakan sinyal lain yang tidak bisa diabaikan. Jika YMTC mampu mempertahankan kecepatannya saat ini, persaingan untuk posisi ketiga hari ini bisa menjadi awal dari perebutan kendali pasar memory yang jauh lebih besar.

Sumber: xStation