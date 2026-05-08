Cloudflare: hasil kuat, outlook lemah, dan reaksi pasar yang menyakitkan

Cloudflare melaporkan hasil kuartal pertama 2026 yang sangat kuat secara finansial, namun pada saat yang sama dibayangi oleh reaksi pasar yang tajam terhadap perubahan strategi dan panduan perusahaan.

Perusahaan membukukan pendapatan sekitar $639,8 juta, mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 34% dan jauh melampaui ekspektasi analis. Laba disesuaikan juga melampaui perkiraan di kisaran $0,25 per saham, bersama laba operasional sekitar $73 juta. Cloudflare juga mencatat arus kas yang solid, menghasilkan sekitar $84 juta free cash flow, yang mengonfirmasi bahwa bisnis tetap memiliki kemampuan menghasilkan kas yang kuat meskipun investasi besar masih terus dilakukan.

Di sisi operasional, terlihat adanya tekanan margin. Gross margin turun menjadi sekitar 72,8%, terutama akibat kenaikan biaya infrastruktur dan meningkatnya porsi traffic serta layanan yang terkait dengan workload baru, termasuk AI. Pada saat yang sama, perusahaan mempertahankan momentum pertumbuhan pelanggan yang kuat, terutama pada kontrak enterprise besar, di mana jumlah pelanggan maupun nilai kontrak terus berkembang dengan cepat.

Namun, titik balik utama sentimen pasar datang dari outlook kuartal berikutnya dan keputusan restrukturisasi tenaga kerja dalam skala besar. Cloudflare mengumumkan pengurangan sekitar 20% tenaga kerjanya, atau lebih dari 1.100 karyawan, dengan menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari transisi menuju model operasional yang sangat otomatis dan digerakkan AI.

Perusahaan menggambarkan arah ini sebagai strategi “AI-first”, di mana semakin banyak tugas akan ditangani oleh sistem AI berbasis agen dibanding tenaga kerja manusia.

Pasar bereaksi secara campuran. Di satu sisi, terdapat pertumbuhan pendapatan yang kuat dan peningkatan profitabilitas operasional, namun di sisi lain muncul kekhawatiran terkait panduan ke depan yang lebih lemah serta biaya restrukturisasi satu kali yang mencapai puluhan juta dolar.

Akibatnya, investor lebih fokus pada prospek masa depan dibanding performa saat ini. Secara keseluruhan, respons pasar sangat negatif, karena hasil saat ini yang kuat tertutupi oleh outlook yang lebih hati-hati dan inisiatif restrukturisasi biaya dalam skala besar.

Saham Cloudflare turun hingga sekitar 20% dalam waktu singkat. Investor mulai semakin melihat Cloudflare sebagai perusahaan yang sedang bertransisi dari fase pertumbuhan tinggi menuju tahap restrukturisasi model bisnis, di mana efisiensi dan profitabilitas menjadi prioritas dibanding ekspansi semata.

